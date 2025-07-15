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張龍德秘書長榮退 見證馬祖從戰地走向民主的關鍵推手

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
秘書長張龍德於卸任之際表示，能夠在公部門服務30年，是一生的榮耀與責任，他感謝歷任長官與同仁一路相伴，「未來仍會以另一種方式，繼續關心馬祖、回饋鄉里。」 圖／連江縣政府提供
秘書長張龍德於卸任之際表示，能夠在公部門服務30年，是一生的榮耀與責任，他感謝歷任長官與同仁一路相伴，「未來仍會以另一種方式，繼續關心馬祖、回饋鄉里。」 圖／連江縣政府提供

連江縣政府秘書長張龍德今日正式退休，圓滿結束長達30餘年的公職生涯，縣府於早晨主管月報會議前，為他舉行一場溫馨的歡送會，由縣長王忠銘親自致贈榮退紀念品與感恩花束，現場氣氛溫暖感人，洋溢著敬意與祝福。

張龍德是土生土長的馬祖人，少年時懷抱司法夢，立志成為檢察官，為實現理想，即便成績足以錄取日間部，他仍堅持選讀東吳大學法律系夜間部，白天工讀、晚上求學，不僅自力完成學業，甚至還貼補家用。他在大學時期不僅活躍於社團、籃球隊，更曾擔任學生會會長，是同儕眼中的風雲人物。

儘管未能如願進入司法體系，張龍德畢業後仍選擇返鄉，以法律專業投入馬祖的政務改革。民國81年，正值戰地政務即將解除之際，他應縣府之邀返鄉，協助推動法制整建、財產接管及相關戰地法規的廢止，成為馬祖從軍管走向民主自治的關鍵推手。

三十餘年來，他歷任法制業務主管、消保官、縣議會法制室主任，最終擔任縣府秘書長，成為縣政運作中最穩定的中樞。他以理性思維、感性關懷處理各項事務，是府內同仁最信賴的行政後盾。他的眼光，總是比問題發生還要提早一步，他曾說「幕僚的責任，是在災難發生前預見風險，在錯誤萌芽時擬妥解方。」他也鼓勵年輕同仁不要只是等指令，要勇於任事、敢於承擔，充分展現一名資深文官的風範。

縣長王忠銘今日也在臉書發文表達不捨與敬意，他說，無論是爭取中央計畫補助、推動建設落實，或是府會溝通與內部協調，張龍德總在關鍵時刻挺身而出，「就像一位老船長，在風浪最急時穩住方向盤，帶領大家穿越不確定的航道。」

王忠銘特別感念張龍德對家鄉的深厚情感，他提到，張秘書長原本只打算回鄉半年，完成戰地政務交接任務後便離開，但最終選擇留下，因為他說「這是我生長的地方，我願意為她做得更多。」這份情懷，超越制度，是一種牽掛、一種使命，更是一份對故土無可取代的愛。

張龍德於卸任之際深情表示，能夠在公部門服務30年，是一生的榮耀與責任，他感謝歷任長官與同仁一路相伴，也期盼展開人生的嶄新旅程，「未來仍會以另一種方式，繼續關心馬祖、回饋鄉里。」

這些年來，秘書長張龍德無論是爭取中央計畫補助、推動建設落實，還是處理府會溝通、平衡局處運作，他總在關鍵時刻挺身而出。圖／連江縣政府提供
這些年來，秘書長張龍德無論是爭取中央計畫補助、推動建設落實，還是處理府會溝通、平衡局處運作，他總在關鍵時刻挺身而出。圖／連江縣政府提供
連江縣政府秘書長張龍德（前排右二）今日榮退，縣府於早晨主管月報會議前，為他舉行一場溫馨的歡送會，由縣長王忠銘（前排右三）親自致贈榮退紀念品與感恩花束。圖／連江縣政府提供
連江縣政府秘書長張龍德（前排右二）今日榮退，縣府於早晨主管月報會議前，為他舉行一場溫馨的歡送會，由縣長王忠銘（前排右三）親自致贈榮退紀念品與感恩花束。圖／連江縣政府提供
連江縣政府秘書長張龍德從不誇耀自己的貢獻，但縣府同仁都覺得，他是政府體系裡最堅實的中樞。圖／連江縣政府提供
連江縣政府秘書長張龍德從不誇耀自己的貢獻，但縣府同仁都覺得，他是政府體系裡最堅實的中樞。圖／連江縣政府提供
連江縣政府秘書長張龍德見證五星縣市長九連霸榮耀，卻從不將功勞攬在自己身上，只願默默推動並穩穩向前。圖／連江縣政府提供
連江縣政府秘書長張龍德見證五星縣市長九連霸榮耀，卻從不將功勞攬在自己身上，只願默默推動並穩穩向前。圖／連江縣政府提供

馬祖 王忠銘 法律系

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