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首屆台灣盃火箭競賽 屏縣府7/26同步直播

中央社／ 屏東縣15日電
屏東縣長周春米。圖／屏東縣政府提供
屏東縣長周春米。圖／屏東縣政府提供

台灣盃火箭競賽決賽7月底在屏東縣牡丹鄉旭海村登場，屏東縣長周春米表示，此次競賽是亞洲唯一、台灣首屆，26日分別在屏東縣立體育館及旭海集會所同步直播觀賽。

屏東縣政府與TASA國家太空中心攜手主辦「2025台灣盃火箭競賽決賽」，25至27日登場。屏東地主隊屏科實驗高中也晉級決賽，縣府今天舉行誓師記者會，周春米、國家太空中心太空教育辦公室鄭琮生出席，手持太空青年應援手燈加油，宣示敢衝敢飛、勇闖太空決心。

周春米會中表示，屏東具備遼闊腹地、氣候穩定與臨海地形等優勢，為台灣發展太空科技提供理想條件。國家發射場域已正式落腳滿州鄉九棚村，以火箭競賽及觀星活動作為科技教育與太空意識向下扎根的重要平台，「屏東不只看見未來，更攜手青年一步步實踐未來」。

周春米提及，此次競賽是亞洲唯一、台灣首屆，26日分別在旭海集會所及屏東縣立體育館進行現場直播，邀請專業師資解說與民眾互動。

「自己的火箭自己射。」鄭琮生說，透過火箭競賽讓台灣參與太空發射歷程，從人才培育角度出發，火箭活動不會只有工程，還需要非常多整合，過程中同學透過不同分組合作解決問題，都是非常好的訓練。

屏縣府提及，為培育太空創生青年人才，配合活動於27至28日推出2天1夜「半島青年創生論壇」，結合競賽活動，將帶領百名青年至多元場域創生走讀，親眼見證火箭發射及決賽展覽，共同見證台灣太空發展，發展恆春太空創生可能契機。

火箭 太空 周春米

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