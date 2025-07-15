彭振聲亡妻今辦告別式 黃國昌、陳佩琪現身弔唁不發一語

台北市前副市長彭振聲捲入柯文哲京華城容積率弊案，彭的妻子1日在高雄住家墜樓身亡，遺體送往高雄市立殯儀館相驗，今天在高雄市立殯儀館景德廳舉行告別式，11點起陸續舉辦家祭、公祭後隨即發引火化。許多民眾黨人物陸續到場致意，包括黨主席黃國昌、柯文哲妻子陳佩琪，國民黨柯志恩、李四川也到場。

彭妻靈堂外除了設置大型看板，寫下「微笑送別，我們最摯愛的親人」、「1953-2025緬懷夫人追思會」，也設立2處看板稱「衷心感謝各界朋友關懷慰問，也感謝各位的包容體諒，給予空間讓我們平靜處理一切，謝絕採訪」、「懇辭奠儀」。靈堂門口兩側排滿超過60個花籃，寫下懿德永昭、淑德長存、慈容宛在等輓詞，台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜皆有致贈花籃。

彭妻告別式看板右側寫下「花開必有花落時，明春來，蘭桂芬芳起，瑤池會，此生了無遺」，左側寫道：「感謝大家參加我的人生謝幕，我愛，愛我的親友，我卻將到遠方旅行，行囊滿滿的你們的祝福與關愛，感謝相伴相隨」，現場氣氛肅穆。

彭振聲在家祭中，崩潰哭著說希望妻子不要擔心，一路好走，他會好好照顧孩子，接著播放約10分鐘影片，彭的兒子、媳婦、家人們陸續表達思念。隨後公祭時，許多政治人物接連到場，民眾黨立委林國成、黃珊珊、蔡壁如等人，國民黨則有柯志恩、李四川等人到場。

黃國昌在公祭結束後，帶著陳佩琪、陳智菡等人，步出會場，面對媒體問是否有安慰家屬，黃全程不發一語，陳佩琪也面露哀思不說話。柯志恩受訪表示，她已向家屬表達節哀，有任何需要時，她都會在。