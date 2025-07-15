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影／屏東縣萬丹鄉董公祖雲遊26年後 鄉民今赴雲林接駕

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
今一早屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇約500位信眾北上雲林接駕，縣議員許展維（左一）、立委徐富癸（右一）、萬丹鄉長李建霖（右三）一同出席，預計下午4時半返回萬丹鄉。圖／縣議員許展維提供
今一早屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇約500位信眾北上雲林接駕，縣議員許展維（左一）、立委徐富癸（右一）、萬丹鄉長李建霖（右三）一同出席，預計下午4時半返回萬丹鄉。圖／縣議員許展維提供

屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇供奉董公祖神像，1999年4月17日中午時遺失，全村動員找不到，還登報懸賞10萬元，希望能找回董公祖。26年後，雲林一名古董商張大帥臉書發文徵求有緣人，串起兩間廟宇的連結，張大帥得得知董公祖對村莊的意義非凡，他表示願意捐贈這尊董公祖神像返鄉安坐，今一早萬丹鄉下蚶普庵壇約500位信眾北上雲林接駕，預計下午4時半返回萬丹。

萬丹鄉下蚶普庵壇張貼公告寫著，從1999年至今，開基董公真人正副尊金身遺失共26年，終於在今年度5月初董公祖正副尊金身再現蹤跡，庄內善信無不南來北往東奔西走，終是盼得董公祖再回下蚶庄。

蒙下蚶普庵壇董公真人金杯聖示，訂於今天前往北港扶朝五福宮恭請開基董公之人開基正副尊骨佛金身寶像。一早7時半從萬丹出發，下蚶普庵壇約500民信眾北上雲林接駕，歡迎董公祖回鑾。

根據庄內宋江陣資料記載，先人於1686年從福建省安溪縣帶著董公祖（董公真人，傳說是隨朝神醫）、迦毗羅王、中壇元帥（太子爺）三尊神明，到萬丹下蚶登基、開墾，已逾三百年。

當地耆老提到，早年醫學不發達，老一輩村民依賴董公祖，找董公問神採草藥治病，割肉為藥引治病，祂的神威顯赫，救世萬人，因此成為庄頭重要信仰神尊。

26年前，董公祖遭不明人士「請走」後，村莊的到處尋找，都找不到，最後傳出有祖師公降乩託示：「我欲雲遊四海，毋須尋覓，時機一到，自會歸位。」信眾選擇遵循祂的指示。

今年5月，董公祖的神尊來到古董商張大帥，張大帥在臉書PO文徵求有緣人，議員許展維說，被鄰近村民發現後，趕緊跟裝內民眾通知，經多名村留下來的保留的相片比對，發現竟是當年失蹤的普庵壇董公真人，，且被供奉在雲林縣北港鎮五福宮，五福宮主委就是張大帥的父親。

這樣的巧合，張大帥在得知董公真人的護民的神跡後，也大受感動，決定表示捐贈。萬丹鄉

下蚶普庵壇今天啟程接駕，縣議員許展維、洪宗麒、立委徐富癸也都到場參與，預計今天下午4時半抵達萬丹鄉，下午5時到6時，回駕安座，下午6時安座團拜。

雲林 議員 萬丹

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