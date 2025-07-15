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海巡署艦艇國旗「放大」卓揆親曝主因「管媽堅持」輸人不輸陣

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
海巡署共投入8.06億元浚深興達港海巡基地，行政院長卓榮泰今天到場視察，並頒發加菜金。記者張議晨／攝影
海巡署共投入8.06億元浚深興達港海巡基地，行政院長卓榮泰今天到場視察，並頒發加菜金。記者張議晨／攝影

海巡署近年應對中國海警、民船襲擾，被外界發現巡防艇桅頂上的國旗變大又變新，行政院長卓榮泰今視察高雄興達海巡基地，親曝國旗「變大」，是因海委會管碧玲主委堅持，「船艦雖小，但國旗要大面」，輸人不輸陣，有志氣最重要。

海巡署及高雄市政府正合力進行興達港浚深工程，卓榮泰今天到興達海巡基地視察，管碧玲當面感謝卓榮泰對海巡署預算支持，包含基礎建設、情監偵系統及大型巡護船等，讓海巡弟兄有新式裝備應付各式任務。

卓榮泰說，二周前在記者會上，管碧玲提及海巡署預算，沒想到一開口哽咽，這是她長期以來對海巡弟兄的感情，他與管私底下聊天時，都提到海巡安全上的維護、更大的艦艇、更多的照顧，流露的都是媽媽的情感，稱她為「管媽」沒錯。

卓榮泰提及，台灣海巡艦艇面對他國侵擾的船艦，雖然船艦相對較小，但辨識要夠大，所以今年各級換了大面國旗；他隨後問台下海巡官員「有沒有看到國旗變大？」，所有在場官兵異口同聲說「有」。

卓榮泰說，國旗變大，這是管碧玲的堅持，輸人不輸陣，有志氣最重重要；今年成功爭取到國土安全韌性預算，現在要證明給國人、國會看，有最好效率規畫，讓大家執勤過程中，技術、設備取得領先。

他說，改善海巡基礎設施，是必要先決條件，讓大家執勤完後，有適合的地方的可以適度休息，今年有多一點點預算，將過去欠缺的裝備能夠補足。

興達海巡基地為海巡署東南沙分署、南部分署及艦隊分署直屬船隊駐地，為國內重要的海巡艦艇泊地，但受興達港淤積影響，原先7公尺深的碼頭，因淤積僅剩5、6公尺，停靠船隻噸位、數量都受限制

海巡署共投入8.06億元浚深，辦理港內機6、機7碼頭共716公尺整修，預計將碼頭與迴船池水深挖深至7公尺，未來可停靠6艘2000噸級巡防艦艇及高緯度遠洋巡護船。

另外，興達港港嘴也有淤沙堆積，航道空間受限，高雄市長陳其邁今陪同視察時表示，興達港多年都有疏濬問題，市府正陸續辦理港區疏濬等工程，但港嘴沒清淤，港內清淤再多也沒用，允諾會請市府海洋局協助，並與漁民做好溝通。

海巡署共投入8.06億元浚深興達港海巡基地，行政院長卓榮泰今天到場視察，並頒發加菜金。記者張議晨／攝影
海巡署共投入8.06億元浚深興達港海巡基地，行政院長卓榮泰今天到場視察，並頒發加菜金。記者張議晨／攝影
海巡署共投入8.06億元浚深興達港海巡基地，行政院長卓榮泰今天到場視察，並頒發加菜金。記者張議晨／攝影
海巡署共投入8.06億元浚深興達港海巡基地，行政院長卓榮泰今天到場視察，並頒發加菜金。記者張議晨／攝影
海巡署近日公布金馬澎分署派艇反制出現於金門周邊海域的中共海警船畫面，外界發現，我巡防艇桅頂上的國旗變大又變新。圖/海巡署提供
海巡署近日公布金馬澎分署派艇反制出現於金門周邊海域的中共海警船畫面，外界發現，我巡防艇桅頂上的國旗變大又變新。圖/海巡署提供
海巡署共投入8.06億元浚深興達港海巡基地，行政院長卓榮泰今天到場視察，並頒發加菜金。記者張議晨／攝影
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海巡署 國旗 卓榮泰

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