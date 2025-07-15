海巡署艦艇國旗「放大」卓揆親曝主因「管媽堅持」輸人不輸陣

海巡署近年應對中國海警、民船襲擾，被外界發現巡防艇桅頂上的國旗變大又變新，行政院長卓榮泰今視察高雄興達海巡基地，親曝國旗「變大」，是因海委會管碧玲主委堅持，「船艦雖小，但國旗要大面」，輸人不輸陣，有志氣最重要。

海巡署及高雄市政府正合力進行興達港浚深工程，卓榮泰今天到興達海巡基地視察，管碧玲當面感謝卓榮泰對海巡署預算支持，包含基礎建設、情監偵系統及大型巡護船等，讓海巡弟兄有新式裝備應付各式任務。

卓榮泰說，二周前在記者會上，管碧玲提及海巡署預算，沒想到一開口哽咽，這是她長期以來對海巡弟兄的感情，他與管私底下聊天時，都提到海巡安全上的維護、更大的艦艇、更多的照顧，流露的都是媽媽的情感，稱她為「管媽」沒錯。

卓榮泰提及，台灣海巡艦艇面對他國侵擾的船艦，雖然船艦相對較小，但辨識要夠大，所以今年各級換了大面國旗；他隨後問台下海巡官員「有沒有看到國旗變大？」，所有在場官兵異口同聲說「有」。

卓榮泰說，國旗變大，這是管碧玲的堅持，輸人不輸陣，有志氣最重重要；今年成功爭取到國土安全韌性預算，現在要證明給國人、國會看，有最好效率規畫，讓大家執勤過程中，技術、設備取得領先。

他說，改善海巡基礎設施，是必要先決條件，讓大家執勤完後，有適合的地方的可以適度休息，今年有多一點點預算，將過去欠缺的裝備能夠補足。

興達海巡基地為海巡署東南沙分署、南部分署及艦隊分署直屬船隊駐地，為國內重要的海巡艦艇泊地，但受興達港淤積影響，原先7公尺深的碼頭，因淤積僅剩5、6公尺，停靠船隻噸位、數量都受限制

海巡署共投入8.06億元浚深，辦理港內機6、機7碼頭共716公尺整修，預計將碼頭與迴船池水深挖深至7公尺，未來可停靠6艘2000噸級巡防艦艇及高緯度遠洋巡護船。