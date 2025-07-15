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影／漢光演習金門烈嶼實兵演練震撼登場 民眾駐足拍照直呼震撼

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國軍「漢光41號演習」持續進行，陸軍金門防衛指揮部今天上午在烈嶼展開實兵實地演練，國軍頂著烈日演練，相當辛苦。記者蔡家蓁／攝影
國軍「漢光41號演習」持續進行，陸軍金門防衛指揮部今天上午在烈嶼展開實兵實地演練，國軍頂著烈日演練，相當辛苦。記者蔡家蓁／攝影

國軍「漢光41號演習」持續進行，陸軍金門防衛指揮部今天上午在烈嶼展開實兵實地演練，由烈嶼守備大隊於金門大橋烈嶼端處執行「縱深陣地逐次抵抗」課目，模擬敵軍登陸推進情境，建構持久作戰有利態勢，展現防區靈活機動與獨立作戰能力；在大橋旁演習，讓不少遊客看到都頻頻拍照留念，直說「太新奇」。

這場演練自今天10點30分起登場，現場以實兵、實地、實時、實裝方式進行，模擬戰場真實情境，並穿插臨機狀況測驗部隊反應，面對假想敵的登陸推進，守備大隊迅速展開機動部署，機步連運用CM21甲車機動搶占地形要點，發揮火力優勢，成功壓制敵軍、掩護主力部隊完成戰術調整，突顯戰場協同作戰效能。

演練過程中吸引不少當地民眾與遊客駐足觀看，對於近距離見證國軍演訓感到新奇，不少人拿出手機拍照、錄影留念，甚至有人表示「第一次看到戰車在烈嶼移動，太震撼了！」值得一提的是，演練地點一旁的草地上，仍有數隻老黃牛悠哉吃草，絲毫不受演訓聲影響，形成一幅極具對比的另類戰地風景。

金防部表示，防區平時即秉持「高戰備」與「獨立作戰」精神，致力提升快速反應與靈活部署能力。本次實戰化操演，驗證官兵面對複雜戰場的應變能力，也展現金防部持久作戰的堅強韌性。

國軍「漢光41號演習」持續進行，陸軍金門防衛指揮部今天上午在烈嶼展開實兵實地演練，演習逼真。記者蔡家蓁／攝影
國軍「漢光41號演習」持續進行，陸軍金門防衛指揮部今天上午在烈嶼展開實兵實地演練，演習逼真。記者蔡家蓁／攝影
國軍「漢光41號演習」持續進行，陸軍金門防衛指揮部今天上午在烈嶼展開實兵實地演練，國軍模擬敵軍登陸推進情境。記者蔡家蓁／攝影
國軍「漢光41號演習」持續進行，陸軍金門防衛指揮部今天上午在烈嶼展開實兵實地演練，國軍模擬敵軍登陸推進情境。記者蔡家蓁／攝影
國軍「漢光41號演習」持續進行，陸軍金門防衛指揮部今天上午在烈嶼展開實兵實地演練，演習逼真，國軍模擬敵軍登陸推進情境。記者蔡家蓁／攝影
國軍「漢光41號演習」持續進行，陸軍金門防衛指揮部今天上午在烈嶼展開實兵實地演練，演習逼真，國軍模擬敵軍登陸推進情境。記者蔡家蓁／攝影
國軍「漢光41號演習」持續進行，陸軍金門防衛指揮部今天上午在金門大橋烈嶼展開實兵實地演練。記者蔡家蓁／攝影
國軍「漢光41號演習」持續進行，陸軍金門防衛指揮部今天上午在金門大橋烈嶼展開實兵實地演練。記者蔡家蓁／攝影

金防部 金門大橋 演習

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