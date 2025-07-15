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卓爸40感恩慶典！屏基邀請曾被守護孩子們見證愛的奇蹟

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
67歲醫師卓德松，出生馬來西亞，1985年他從台灣大學醫學系畢業後，便南下屏東，在屏東基督教醫院服務至今整整40年。他從住院醫師做起，專注早產兒、新生兒與小兒重症醫療，曾任小兒科主任、副院長與院長，目前持續在醫療第一線服務。圖／屏基提供
67歲醫師卓德松，出生馬來西亞，1985年他從台灣大學醫學系畢業後，便南下屏東，在屏東基督教醫院服務至今整整40年。他從住院醫師做起，專注早產兒、新生兒與小兒重症醫療，曾任小兒科主任、副院長與院長，目前持續在醫療第一線服務。圖／屏基提供

為感謝醫師卓德松40年如一日守護早產兒與急重症孩童無私奉獻，屏東基督教醫院將於今年8月9日下午2時半，在約翰大樓6樓集會堂舉辦「卓爸40—卓德松醫師與屏基的孩子們」感恩慶典，邀請所有曾接受卓醫師照顧病童與家屬，回到醫院相聚，也見證生命的奇蹟。

67歲醫師卓德松出生馬來西亞，懷抱「以醫療服侍上帝」信念，1985年他從台灣大學醫學系畢業後，便南下屏東，在屏東基督教醫院服務至今整整40年。他從住院醫師做起，專注早產兒、新生兒與小兒重症醫療，曾任小兒科主任、副院長與院長，目前持續在醫療第一線服務。

卓德松醫師的努力下，屏基的新生兒加護病房（NICU）從無到有，每年照顧超過屏東縣三分之一的早產兒，曾成功搶救出生僅530公克的早產兒；也曾為760公克，有呼吸窘迫、開放性動脈導管、腦室內出血、消化道出血、視網膜病變、感染的等早產併發症的孩子，努力了832天，終於順利出院。

這名孩子因為極度早產合併呼吸窘迫與支氣管發育不良併發肺高壓，每天都須服用含有Sildenafil成分的藥物，這種藥能放鬆肺部血管，使血液順暢流動，降低肺部壓力，支撐她微弱的心肺功能。然而當時，這款藥並未納入健保，昂貴費用成為家庭沉重的負擔。卓醫師動用屏基早產兒基金幫助這個堅強的小生命撐下去，直到這兩年，健保終於開放給付，這場無聲的堅持終於換來希望。他更開辦屏東地區第一個早產兒追蹤門診，幫助孩子在兩歲前獲完整的發展照顧，至今已追蹤超過200名個案。

屏基指出，期盼曾在卓醫師手中重獲健康孩子們，不論如今是已成為40歲父母、20歲的青年、10歲的學童，甚至是仍在牙牙學語的幼兒，皆能攜家帶眷回娘家，與卓醫師一同回顧醫療路上的點滴，向這位醫界長者獻上最深的敬意。

活動現正開放報名，歡迎曾接受卓德松醫師照顧的早產兒、重症兒童與家庭成員報名參加，與屏基一起見證這段由醫者之愛成就40年奇蹟。報名方式請見屏基官網或臉書。

67歲醫師卓德松，出生馬來西亞，1985年他從台灣大學醫學系畢業後，便南下屏東，在屏東基督教醫院服務至今整整40年。他從住院醫師做起，專注早產兒、新生兒與小兒重症醫療，曾任小兒科主任、副院長與院長，目前持續在醫療第一線服務。圖／屏基提供
67歲醫師卓德松，出生馬來西亞，1985年他從台灣大學醫學系畢業後，便南下屏東，在屏東基督教醫院服務至今整整40年。他從住院醫師做起，專注早產兒、新生兒與小兒重症醫療，曾任小兒科主任、副院長與院長，目前持續在醫療第一線服務。圖／屏基提供
67歲醫師卓德松，出生馬來西亞，1985年他從台灣大學醫學系畢業後，便南下屏東，在屏東基督教醫院服務至今整整40年。他從住院醫師做起，專注早產兒、新生兒與小兒重症醫療，曾任小兒科主任、副院長與院長，目前持續在醫療第一線服務。圖／屏基提供
67歲醫師卓德松，出生馬來西亞，1985年他從台灣大學醫學系畢業後，便南下屏東，在屏東基督教醫院服務至今整整40年。他從住院醫師做起，專注早產兒、新生兒與小兒重症醫療，曾任小兒科主任、副院長與院長，目前持續在醫療第一線服務。圖／屏基提供

醫師 早產 屏東縣

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