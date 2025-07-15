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屏東夏日狂歡祭 冰宮城堡會下雪

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
夏日狂歡祭加入藝術元素，邀請日本木雕藝術家Akane以擅長的動物雕刻加入屏東在地水果元素創作，圖為「香蕉酷COOL」。記者劉星君／攝影
夏日狂歡祭加入藝術元素，邀請日本木雕藝術家Akane以擅長的動物雕刻加入屏東在地水果元素創作，圖為「香蕉酷COOL」。記者劉星君／攝影

屏東縣民公園變身為南台灣最夢幻超級遊樂園，備受矚目「屏東夏日狂歡祭」，今年規模全面升級，推出首座會下雪的童話冰宮城堡。記者劉星君／攝影
屏東縣民公園變身為南台灣最夢幻超級遊樂園，備受矚目「屏東夏日狂歡祭」，今年規模全面升級，推出首座會下雪的童話冰宮城堡。記者劉星君／攝影
屏東縣民公園每年備受矚目的暑假活動「屏東夏日狂歡祭」19日登場，縣府表示，今年規模全面升級，推出首座會下雪童話冰宮城堡、海盜船等刺激遊具，也邀國際藝術家設計的5隻超萌的可愛水果動物，陪同親子狂歡。

屏東夏日狂歡祭從2022年開辦以來深受親子喜愛，縣府昨提前開箱5大主題亮點，童話冰宮、甜蜜の森、狂歡遊樂園、夏日遊園派對嘉年華及主題特色賣店。

縣府傳播暨國際事務處指出，今年打造屏東首座會下雪童話冰宮城堡，取自「白雪公主」，占地300坪空間，打造13公尺長的冰雕溜滑梯、冰屋與冰宮等沉浸式場景，大小朋友驚呼連連，「好像真的到了雪國耶！」

冰宮溫度保持在零度以下，進場體驗帶「冰宮三寶」，外套、手套、毛帽。考量部分民眾未備齊保暖衣物，現場有保暖衣物租借，也提醒民眾，本項設施採免費索票入場，每日名額有限，家長提前至活動服務台索票，以免向隅。

今年也邀請日本木雕藝術家Akane以擅長的動物雕刻加入屏東在地水果元素創作，有「香蕉酷COOL」、「蓮霧蹦BUMP」、「檸檬狗GO」、「鳳梨漾YOUNG」及「芒果醬JUMP」，充滿童趣。

夏日狂歡祭7月18日開幕，當天下午5時至晚上8時可搶先體驗部分設施，7月19日起正式開園至8月31日，免費入場，每天下午3時開放到晚間9時，周五及周六至晚間10時。

日本 屏東

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