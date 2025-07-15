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24小時臨托據點 北高雄盼設置

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市大同社會住宅設置「24小時臨時托育據點」，解決大夜班、娛樂公關業等家長的臨時突發托育需求。記者宋原彰／攝影
高雄市大同社會住宅設置「24小時臨時托育據點」，解決大夜班、娛樂公關業等家長的臨時突發托育需求。記者宋原彰／攝影

高雄市大同社會住宅設置全台首創「24小時臨時托育據點」，解決大夜班、娛樂公關業等家長臨時托兒需求，此據點多年來涵蓋全市臨托量能半數以上，夜宿孩童近年增數倍，但北高雄地區家長只能大老遠送托於此，深感不便，希望新設24小時臨托據點。

高市已設置23處定點計時托育據點，滿足6個月以上、未滿6歲兒童臨時托育需求，但時間多落於早上9時至下午5時；前金區大同社宅臨托據點是全國首創「24小時平假日臨托服務」，由高雄市輔育人員職業工會承辦，每12小時收費1160元，提供洗澡、餐點服務。

高雄輔育人員職業工會秘書長楊秀彥說，夜間送托家長除因臨時出國、住院，不少按摩院、舞廳、大夜班的家長也會送托。前金大同據點2022年收托數114人次，去年增加至655人次，夜宿孩童從2022年21人次，去年達153人次。

一名臨托人員透露，曾有酒店公關因是單親媽媽，常送托孩子，也有白領階級需到外地出差，一連將孩子送托數天，夜間臨托能照顧到不同層面家庭，社會角落弱勢家庭也能受惠。

據了解，前金據點去年收托家庭分布區域前3名是苓雅、前金、鼓山區。北高雄左營、鼓山區總和超過300人次。市議員黃秋媖表示，前金臨托據點為夜間上班族、夜班人員撐起托兒需求，北高雄應另設24小時臨托據點。

市議員白喬茵說，前金據點臨托量能長年占全市5成以上，24小時臨托據點相較夜間居家型保母，除有監視器保障，還有兒童室內外活動空間，多名托育人員也能互相支援，應加速建置。

社會局表示，北高雄目前已規畫在楠梓兒8用地、左營永清安居B社宅及岡山行政中心增設臨托據點，將會依當地工作型態特性評估設置24小時臨托服務。

社會局說，各行政區已建置臨時托育服務媒合平台，全市有211名居家托育人員提供日、夜間臨托服務，供家長查詢運用。

高雄市 議員 社會局 托育

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