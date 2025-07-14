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北大武山步道、檜谷山屋7月15日起開放 林保署提醒「停看聽」
林業及自然保育署屏東分署轄管北大武山國家步道及檜谷山屋，先前因颱風來襲，山區雨勢大，步道受影響，屏東分署今宣布，已完成沿線步道整理與檜谷山屋環境整理，將15日將開放入山及入住申請，但仍提醒，近期天候仍不穩定，仍可能有落石或土石崩落，務必嚴加注意安全及自身體能。
北大武山國家步道往年最常因滑倒發生意外，屏東分署表示，近期山區仍可能有局部雨勢，請務必注意路面濕滑，另行經0.65公里、1.50公里棧橋、1.58公里崩壁、2.4公里等4個路段，常有落石發生，請勿逗留，要落實「停看聽」原則，「暫停、注意觀察並聆聽有無持續落石」，8.4 公里有風口，常有強風，行走過程中請注意重心。
林業保育署屏東分署呼籲， 前往山區旅遊，仍請留意當地氣象、交通資訊與環境狀況，注意自身安全，出發前可到台灣山林悠遊網查詢，（http://recreation.forest.gov.tw）是否開放。
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