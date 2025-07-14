高雄7月16日城鎮韌性演習 捷運站等地另演練疏散避難

高雄城鎮韌性（防空）演習16日舉行，下午1時30分至2時實施交通管制，下午2時至3時實施戰災搶救相關演練，另規劃新興分局前方道路及美麗島捷運站等地實施疏散避難等演練。

警方提醒，演習期間人、車不依規定進行防空疏散避難或不接受軍、憲、警察及民防人員引導者，依民防法規定，最重可處新台幣15萬元罰鍰。

高雄市政府警察局今天發布新聞稿指出，16日下午1時30分至2時，將實施30分鐘的警報傳遞與發放、防空疏散避難、交通及其他必要管制；下午2時至3時（防空警報解除後）實施60分鐘戰災搶救、救濟站及急救站開設演練。

警方表示，防空警報發放後，人、車一律按規定接受警察及民防執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施避難，防空疏散避難設施所有人（管理委員會、保全或住戶），聽聞防空警報應主動開啟地下室車道鐵捲門或柵欄，供周邊民眾就近實施避難。

警方說，公司行號、商家、場館、學校、工廠及其他有人員活動場所（含居家者），應緊閉門窗（簾）、避免人員進出，並配合交通管制。航空器、船舶、鐵路（高鐵、台鐵）、捷運及行駛於高速公路、快速道路車輛，得正常起降、靠離與行駛，而下機（船、車）旅（遊）客應接受引導，就近實施疏散避難。

警方表示，輕軌於演習期間停駛，駕駛員及乘客應下車就近實施避難；下交流道車輛應接受引導靠邊停放，車輛上駕駛及乘客則須下車實施疏散避難。

另外，高雄警方在演習當天規劃新興分局前方道路進行車停、人疏散演練，並於美麗島捷運站、新興區公所及大統百貨公司五福店實施防空疏散避難等實作演練。

民眾可透過「警政服務APP-防空疏散避難專區」、「高雄市政府警察局全球資訊網-防空疏散避難專區」、「高雄讚警管家LINE官方帳號」及「消防防災e點通」查詢所在地防空疏散避難設施，了解自身周邊防空疏散避難位置。