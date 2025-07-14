屏東夏日狂歡祭升級 超級遊樂園有「會下雪的冰宮城堡」

今年暑假，屏東縣民公園將變身為南台灣最夢幻超級遊樂園！備受矚目「屏東夏日狂歡祭」，7月19日開園，今年規模全面升級，推出首座會下雪的童話冰宮城堡、17米海盜船等刺激遊具，還有由國際藝術家設計的超萌水果動物陪大家歡樂一夏，打造孩子們的奇幻天地。

屏東夏日狂歡祭從2022年開辦以來，已成為南台灣暑假最亮眼的品牌，深受親子喜愛，屏東縣政府今提前搶先開箱五大主題亮點，包括「童話冰宮」、「甜蜜の森」、「狂歡遊樂園」、「夏日遊園派對嘉年華」及「主題特色賣店」，讓大小朋友都能在陽光下釋放壓力、盡情玩樂。

縣府傳播暨國際事務處指出，今年最受矚目是打造屏東首座會下雪的童話冰宮城堡，靈感取自「白雪公主」，占地300坪空間中，打造出13公尺長的冰雕溜滑梯、還有冰屋與冰宮等沉浸式場景，感受到置身北國奇幻氛圍，大小朋友驚呼連連，「好像真的到了雪國耶！」。

為維持場內雪景效果，冰宮溫度保持在零度以下，進場體驗帶「冰宮三寶」，外套、手套、毛帽。考量部分民眾未備齊保暖衣物，現場設有保暖衣物租借，協助大小朋友溫暖暢玩，不受氣溫限制。提醒民眾，本項設施採免費索票入場，每日名額有限，家長務必提前至活動服務台索票，以免向隅。

活動園區內有七組大型機械遊具，有海盜船、瘋狂摩托車與巴黎浪漫鞦韆；氣墊城堡與迷你賽車場是小朋友最愛。

今年夏日狂歡祭加入藝術元素，「有點甜」為主題，邀請日本木雕藝術家Akane以擅長的動物雕刻加入屏東在地水果元素創作，有「香蕉酷COOL」、「蓮霧蹦BUMP」、「檸檬狗GO」、「鳳梨漾YOUNG」及「芒果醬JUMP」，五隻角色彩鮮明充滿童趣，高達10公尺的「蓮霧蹦BUMP」及18公尺寬的「香蕉酷COOL」大型充氣氣偶最吸睛，草地上還有100隻藝術裝置，形成夢幻的「甜蜜の森」，宛如一秒置身於繽紛又療癒的童話場景。