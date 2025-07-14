維護暑期交通安全 連江縣警局強力取締逾檢註銷車
暑期馬祖觀光客人數持續增加，連江縣道安團隊為防制交通事故，維護民眾交通安全，持續強力取締無照駕駛與逾檢註銷車輛。
連江縣警察局今天發布新聞稿指出，與連江縣政府交通旅遊局、台北市區監理所連江監理站等機關，結合監、警聯合稽查機制，擴大推動連江縣道安宣導平台，12日於南竿中央大道、梅石加油站、南竿遊客中心等重要遊憩區與路段，執行聯合交通稽查及機動宣導。
連江縣警局指出，稽查重點為強力取締無照駕駛、未依規定驗車導致車輛號牌違規，以及車輛號牌逾檢註銷等案類。12日稽查結果，取締逾檢註銷號牌2件，無照駕駛1件，並依道路交通管理處罰條例第12條及第22條等相關規定，依法舉發。
台北市區監理所連江監理站梁忠鍵透過新聞稿指出，除加強查緝車輛號牌逾檢註銷等違規外，為提升駕駛人安全意識，製作「馬祖騎機車安全須知」影片，民眾可於租賃業者、遊客中心與港區服務櫃台等處，索取影片QR Code連結。
連江縣警察局長陳保安表示，持續擴大縣內道安團隊跨域合作平台，與監理站、交通旅遊局、環境資源局、產業發展處等單位攜手合作，透過聯合稽查與分眾宣導雙軌並行，遏止重大交通違規行為發生，營造友善安心觀光環境。
連江縣警察局保安警察隊長陳登堯今天告訴中央社記者，強力取締無照駕駛與逾檢註銷車輛，為持續性重點勤務，呼籲民眾莫以身試法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言