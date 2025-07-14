快訊

影／丹娜絲颱風過境...台南白河民宅鐵皮屋頂遭掀卡8天 長輩等不到人處理

台美關稅還沒開獎 國安基金委員會議決定續留場內護盤

維護暑期交通安全 連江縣警局強力取締逾檢註銷車

中央社／ 連江縣14日電

暑期馬祖觀光客人數持續增加，連江縣道安團隊為防制交通事故，維護民眾交通安全，持續強力取締無照駕駛與逾檢註銷車輛。

連江縣警察局今天發布新聞稿指出，與連江縣政府交通旅遊局、台北市區監理所連江監理站等機關，結合監、警聯合稽查機制，擴大推動連江縣道安宣導平台，12日於南竿中央大道、梅石加油站、南竿遊客中心等重要遊憩區與路段，執行聯合交通稽查及機動宣導。

連江縣警局指出，稽查重點為強力取締無照駕駛、未依規定驗車導致車輛號牌違規，以及車輛號牌逾檢註銷等案類。12日稽查結果，取締逾檢註銷號牌2件，無照駕駛1件，並依道路交通管理處罰條例第12條及第22條等相關規定，依法舉發。

台北市區監理所連江監理站梁忠鍵透過新聞稿指出，除加強查緝車輛號牌逾檢註銷等違規外，為提升駕駛人安全意識，製作「馬祖騎機車安全須知」影片，民眾可於租賃業者、遊客中心與港區服務櫃台等處，索取影片QR Code連結。

連江縣警察局長陳保安表示，持續擴大縣內道安團隊跨域合作平台，與監理站、交通旅遊局、環境資源局、產業發展處等單位攜手合作，透過聯合稽查與分眾宣導雙軌並行，遏止重大交通違規行為發生，營造友善安心觀光環境。

連江縣警察局保安警察隊長陳登堯今天告訴中央社記者，強力取締無照駕駛與逾檢註銷車輛，為持續性重點勤務，呼籲民眾莫以身試法。

馬祖 警察 觀光客 無照駕駛 交通違規 交通事故

延伸閱讀

滯留民眾南竿機場鼓譟 連江縣府：下午可疏運完畢

馬祖機場上午暫停起降 新台馬輪載629人返台

天候打亂馬祖空運 連江縣府：7/9續申請軍機疏運

受颱風影響旅客滯留 連江縣政府：軍機6架次明協助疏運

相關新聞

丹娜絲颱風重創台南...因應災後重建 取消16日城鎮韌性防空演習

丹娜絲颱風重創台南，2025年城鎮韌性（防空）演習，台南市、高雄市、屏東縣原訂於7月16日下午1時30分至2時實施，考量...

屏東夏日狂歡祭升級 超級遊樂園有「會下雪的冰宮城堡」

今年暑假，屏東縣民公園將變身為南台灣最夢幻超級遊樂園！備受矚目「屏東夏日狂歡祭」，7月19日開園，今年規模全面升級，推出...

大小里人口差百倍 高雄將整併

高雄大小里人口落差大，縣市合併14年未調整，例如左營區最大與最小逾100倍，議員指颱風豪雨更凸顯「大里長」分身乏術，市長...

恆春漁船擱淺南灣柴油外洩 墾管處採樣若有汙染將開罰

屏東南灣海域11日晚上一艘漁船在獨立礁附近擱淺，墾丁國家公園管理處前往查看，昨日發現有柴油外洩情形，已採取水樣送交縣府環...

南橫溪底便道沖毀 高雄「這3里」明停班課

高雄市已經連放兩天颱風假，明天恢復正常上班上課，不過桃源區因為南橫公路勤和溪底便道沖毀因素，交通受影響。桃源區公所晚間宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。