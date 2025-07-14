接台電馬祖區處長　詹漢魁：續領團隊創優異成績

台電馬祖區處今舉行新舊任處長佈達交接典禮，新任處長詹漢魁說，將繼續帶領團隊，積極推展業務，開創優異成績，圓滿完成公司交付任務。

台灣電力公司馬祖區營業處今天發布新聞稿指出，上午舉行新舊任處長佈達交接典禮。在包括連江縣長王忠銘等多位地方人士見證下，由詹漢魁接任處長，卸任處長顏武停則退休，現場氣氛莊重且溫馨。

典禮監交人、台灣電力公司配電處長黃銘宏致詞時指出，顏武停任內推動離島電廠機組維護與饋線環狀化工程，強化馬祖地區電網；改善北竿全島線路及地下電纜系統，導入自動化開關技術，有效縮短停電範圍與時間。他並勉勵新任處長詹漢魁，帶領台電團隊為馬祖鄉親提供更優質電力服務。

連江縣長王忠銘致詞時，感謝顏武停對馬祖貢獻，如114年農曆年前夕，南竿機場自備變壓器故障，顏武停督導搶修作業，迅速恢復供電，確保民眾順利返鄉過年。

詹漢魁致詞時說，將在顏武停打好的基礎上，繼續帶領台電馬祖營業處團隊，積極推展業務，開創優異成績，圓滿完成公司交付任務，盼馬祖各界與鄉親給予支持。