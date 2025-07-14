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屏東夏日狂歡祭7月19日開園 坐擁冰宮城堡、13米冰雕溜滑梯

中央社／ 屏東縣14日電

屏東夏日狂歡祭19日開園，縣府推出300坪空間童話冰宮城堡，內部保持攝氏0度以下，還有13米長冰雕溜滑梯消暑玩樂，另外還有海盜船、氣墊城堡等，打造孩子超級遊樂園

屏東夏日狂歡祭自2022年開辦以來，已成為南台灣暑假最亮眼品牌活動，今年活動將自19日至8月31日舉行，屏東縣政府今天搶先開箱「童話冰宮」、「甜蜜の森」、「狂歡遊樂園」、「夏日遊園派對嘉年華」及「主題特色賣店」5大主題亮點。

屏東縣傳播暨國際事務處指出，今年最受矚目的亮點，就是打造屏東首座童話冰宮城堡，靈感取自經典童話「白雪公主」，在占地300坪空間中，打造出13米長冰雕溜滑梯、晶瑩剔透冰屋與冰雕迷宮等沉浸式場景，瞬間感受置身北國奇幻氛圍。

為維持場內雪景效果，冰宮溫度保持在0度以下，進場體驗時務必攜帶外套、手套、毛帽等，考量部分民眾未備齊保暖衣物，活動現場設有保暖衣物租借服務；另外，冰宮城堡設施採免費索票入場，每天名額有限，家長要提前至活動服務台索票。

縣府表示，活動園區內設17米高海盜船、瘋狂摩托車與巴黎浪漫鞦韆等7組大型機械遊具；今年加入藝術元素，邀請日本木雕藝術家Akane以擅長動物雕刻加入屏東在地水果元素創作。

縣府說明，活動18日舉行開幕式，當天下午5時至晚間8時民眾可搶先體驗部分設施；19日起正式開園至8月31日，活動免費入場，每天下午3時開放到晚間9時，週五及週六加碼營業至晚間10時。另外，每逢週三為活動修整日，遊具設施暫停使用，但園區正常開放，園區內並備有收費遊園小火車，可一覽場域風光。

遊樂園 溜滑梯 派對 屏東縣政府 保暖

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