聽新聞
0:00 / 0:00

大小里人口差百倍 高雄將整併

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄左營、楠梓及鳳山等地都有單一里人口數超過1萬人，颱風期間路樹倒伏或淹水等情況讓里長分身乏術，災後環境清潔也由里長帶頭。記者徐白櫻／翻攝
高雄左營、楠梓及鳳山等地都有單一里人口數超過1萬人，颱風期間路樹倒伏或淹水等情況讓里長分身乏術，災後環境清潔也由里長帶頭。記者徐白櫻／翻攝

高雄大小里人口落差大，縣市合併14年未調整，例如左營區最大與最小逾100倍，議員指颱風豪雨更凸顯「大里長」分身乏術，市長陳其邁決心卸任前完成調整，近日左營、楠梓及鳳山等公所陸續邀里長座談，預計明年7月公布上路。

高市府調整計畫第一階段以8千至1萬人的大里為目標，民政局公布「里鄰編組及調整辦法修正」，密集大樓住宅的里，以4千戶為上限，預計9月前擬定方案、今年12月24日核定，下屆里長選舉投票日4個月前實施。

左營區人口逾19萬人，前三大里依序為福山里4萬5300人、菜公里3萬4944人、新上里3萬0036人，也有三里人數不到500人。此外，楠梓區清豐、翠屏、藍田，以及鳳山區過埤、鎮北人口數均超過1萬人。

左營區上月邀人口前三多的里長及民代參加說明會，進行萬人里分里議題討論。區長蘇平福表示，第一階段先傾聽里長及民代意見，調整方案獲共識後，會再次辦說明會，廣邀里民參與。

議員白喬茵說，颱風侵襲時到處都有路樹倒伏或積淹水現象急需找里長協助，人口超過3、4萬的大里很難兼顧所有里民需求；整併新名也要兼顧小里的歷史情感及文化背景，不要讓里民覺得被遺忘或消失。

民政局強調，高雄城鄉樣態多元且複雜，初步以大小里極端的人口密集行政區為溝通重點，也會考量偏鄉救災及撤離特殊性，各公所區務會議通過後才報民政局。

蕭美琴 水電 嘉義 台南

延伸閱讀

北富銀高雄專區跨境服務一站到位 開辦首周反應熱烈

高雄又傳虐童沒人制止 教保員狠呼巴掌…女童紅腫口腔出血

輕型戰術輪車行經高雄自撞路墩 3官兵受傷送醫

搶攻美牛商機 高雄餐飲業者推特色牛肉料理吸客

相關新聞

大小里人口差百倍 高雄將整併

高雄大小里人口落差大，縣市合併14年未調整，例如左營區最大與最小逾100倍，議員指颱風豪雨更凸顯「大里長」分身乏術，市長...

恆春漁船擱淺南灣柴油外洩 墾管處採樣若有汙染將開罰

屏東南灣海域11日晚上一艘漁船在獨立礁附近擱淺，墾丁國家公園管理處前往查看，昨日發現有柴油外洩情形，已採取水樣送交縣府環...

高雄立委捐帆布、成立志工隊挺進台南協助重建

丹娜絲颱風重創台南，白河地區受損民宅需要帆布遮蔽，另在麻豆文旦園落果也亟需人手援助清理，在立委邱議瑩捐助帆布後，立委賴瑞...

高雄輕軌「延長末班車時間」獲好評 運量破上半年平均

為縮減捷運、輕軌收班時間落差，高雄輕軌昨晚正式將末班車營運時間延長至晚上10時30分，每日增加4圈共8趟次車次，末班車實...

高雄大港水果祭輕軌列車上路 16組台日演出卡司曝光

2025台日大港水果祭7月26日將在高雄流行音樂中心連辦2天，彩繪輕軌列車率先亮相受好評。高市行政暨國際處指出，今年共邀...

高雄左營合群新城 施工噪音圍城

高雄左楠區因台積電進駐大開發，其中左營合群新城周圍有3個社宅及多個建案施工，社區被工地包圍有如「圍城」，噪音從早到晚擾亂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。