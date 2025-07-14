大小里人口差百倍 高雄將整併

高雄大小里人口落差大，縣市合併14年未調整，例如左營區最大與最小逾100倍，議員指颱風豪雨更凸顯「大里長」分身乏術，市長陳其邁決心卸任前完成調整，近日左營、楠梓及鳳山等公所陸續邀里長座談，預計明年7月公布上路。

高市府調整計畫第一階段以8千至1萬人的大里為目標，民政局公布「里鄰編組及調整辦法修正」，密集大樓住宅的里，以4千戶為上限，預計9月前擬定方案、今年12月24日核定，下屆里長選舉投票日4個月前實施。

左營區人口逾19萬人，前三大里依序為福山里4萬5300人、菜公里3萬4944人、新上里3萬0036人，也有三里人數不到500人。此外，楠梓區清豐、翠屏、藍田，以及鳳山區過埤、鎮北人口數均超過1萬人。

左營區上月邀人口前三多的里長及民代參加說明會，進行萬人里分里議題討論。區長蘇平福表示，第一階段先傾聽里長及民代意見，調整方案獲共識後，會再次辦說明會，廣邀里民參與。

議員白喬茵說，颱風侵襲時到處都有路樹倒伏或積淹水現象急需找里長協助，人口超過3、4萬的大里很難兼顧所有里民需求；整併新名也要兼顧小里的歷史情感及文化背景，不要讓里民覺得被遺忘或消失。

民政局強調，高雄城鄉樣態多元且複雜，初步以大小里極端的人口密集行政區為溝通重點，也會考量偏鄉救災及撤離特殊性，各公所區務會議通過後才報民政局。