澎湖二崁響應大阪世博 立柱點燈讓世界看見台灣

響應2025年大阪世界博覽會，由台日共丸聯盟發起的「台灣自己館」行動，今天傍晚在澎湖二崁傳統聚落完成12根木柱，同時為Taiwan On The Moon點燈及快閃活動，讓台灣文化被世界看見。

「台灣自己館」行動計畫，是由前台灣文學館長、現任台灣文學國家園區協進會理事長鄭邦鎮領銜發起，並獲得澎湖二崁傳統聚落保存區的村民響應，以行動支持，期透過象徵自由意志的梁柱，一人一柱，團結一致，象徵「你、我、他」三方文化支撐。

澎湖二崁村長陳昭回表示，今年3月間召集二崁聚落工作小組研商，洪雪玲老師對家園的期許，提出以「二崁村」行動加入台灣自己館計畫獲得共識，更在最短期限內，串聯澎湖在地、台灣本島等三位一體，共募集有每根長3公尺的36根支柱來響應。

36根木柱傍晚在澎湖二崁傳統聚落由鄭邦鎮、議長陳毓仁、西嶼鄉長李添進、台日共丸聯盟建築設計師林建華、陳昭回等100餘位村民，合力共同完成首座12根象徵「你、我、他」為主為的基座，匯聚成台灣村落、離島及國家意識形態的三方見證。

Taiwan On The Moon已經在大阪世博、瀨戶內海、紐約各地進行世界巡迴，台灣的第一站落腳回到台灣地界最西之處，在西嶼二崁村落裡隔著內海發光，讓二崁內海、瀨戶內海，閃耀著一樣的月光。活動將自即日起至30日，進行為期17天的快閃行動。

此外，台灣地方創生基金會董事長陳美伶也錄製影片參與這項首個由在地自主響應的聚落活動，讓Taiwan On The Moon點亮台灣最西島嶼。

澎湖西嶼鄉二崁村，是全台首座傳統聚落保存社區，全村僅有66戶，設籍人口還不到150人，此次響應大阪世界博覽會「台灣自己館」行動計畫立柱和Taiwan On The Moon點燈及快閃活動，讓世界看見「最小的村落，發出最亮之光。」