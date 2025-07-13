金門聖祖連續24年頒發獎學金 助學子築夢未來

長期深耕地方公益的金門聖祖股份有限公司今日上午舉辦「金門尚義機場觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，共有25位學生獲獎，聖祖食品公司總經理陳緣姿親自頒獎，並鼓勵學子們珍惜學習機會、不畏艱難，未來能回饋社會、服務家鄉。

陳緣姿致詞時表示，設立獎學金的初衷，是為了支持在尚義機場服務的基層員工子女，協助他們穩健完成學業。她引用「青春因奮鬥而精彩，人生因追求而卓越」這句話，勉勵學生持續精進、勇敢追夢，無論面對任何挑戰，都應堅持不懈，讓每一天都過得充實且有價值。

聖祖股份有限公司自2002年起設立此獎學金計畫，至今已持續24年，是公司最具代表性的公益項目之一。公司秉持「取之於社會、用之於社會」理念，長年投入教育公益，以實際行動回饋鄉里。獎學金以尚義機場觀光相關產業員工子女為主要對象，鼓勵學子勤奮向學，為未來奠定基礎。

除了機場員工子女獎學金外，聖祖也將助學計畫擴展至金門各級學校，包括金門高職、金門高中、金寧中小學、金湖國中、金城國中、烈嶼國中、西口國小等，並延伸至金門大學與水頭商港產業人員子女。2022年起，聖祖更啟動「自辦獎學金」制度，擴及全縣中小學及大學生，至今受惠人數已逾3千人。

金門航空站主任洪念慈也出席頒獎典禮，他在致詞表示，感謝聖祖食品多年來持續支持機場員工家庭，有許多過去領過獎學金的學生，如今已成長為職場中堅，甚至在機場服務，實現「回饋家鄉」的初衷。