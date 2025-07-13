恆春漁船擱淺南灣柴油外洩 墾管處採樣若有汙染將開罰

屏東南灣海域11日晚上一艘漁船在獨立礁附近擱淺，墾丁國家公園管理處前往查看，昨日發現有柴油外洩情形，已採取水樣送交縣府環保局，若有汙染情形，將依海洋汙染防治法開罰。船隻目前已推到後壁湖維修區，但仍有滲露情形，將設置圍阻設施。

恆豐什號漁船11日晚上6時許從後壁湖漁港出港，行駛到南灣一帶海域錨泊作業，因海象不佳風浪大導致擱淺，海巡人員前往救援，船上僅船長1人，船體無損壞漏油，船上約200公升柴油，船長由威鯨救難協會接駁上岸，船隻則於今日上午拖至後壁湖漁港上架待修。

事後環保局及海巡均有派員至南灣的沙灘、海面，及漁船擱淺處巡查，目視均未見有油花。墾管處昨日及今日均派員前往相關海域勘查並採取水樣，昨日下午發現船舶有油料外洩情形，研判屬漁船用柴油，會慢慢被海水打散並逐漸揮發；今日下午現場已無大量油汙及柴油味。

墾管處表示，漁船已送至後壁湖維修區，目前船體仍有滲漏情形，已通報環保局並派員設置圍阻設施。後續相關採樣證據會送環保局，若有汙染將依海洋汙染法令處分，對於生態影響將與海保署持續監測。相關應變措施、清除及處理等所生費用，由該船舶所有人負擔。