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屏東南灣漁船擱淺 墾管處：些微油料外洩監控中

中央社／ 屏東縣13日電

屏東南灣海域11日晚間發生1艘漁船擱淺，今早完成拖救，網友在社群平台反映海水油味重。墾管處表示，船舶有些微油料外洩，屬輕柴油暫無環境污染疑慮，持續監控中。

有網友今天在社群平台表示，昨天下水後一直覺得海水裡有股很重的油味，在水裡待約3小時，開始衝浪後視力忽然模糊不清，後來才意識到可能是油污所致，以大量洗眼液沖洗才恢復。該網友貼出現場照片，可見海面浮著一層七彩油膜。

墾丁國家公園管理處副處長陳俊山告訴中央社記者，該艘擱淺漁船船長昨晚趁大潮時進行拖救作業，今天上午完成救援。船體未見破損與漏油情形，僅有少量油料可能在操作過程中外洩，且屬於輕柴油，暫無環境污染疑慮，擱淺地點對珊瑚礁也無破壞之虞。

陳俊山說，民眾反映聞到油味，類似漁港周邊常有氣味。由於此次外洩油料非重油，無法以攔油索防堵，研判海面油膜約2至3日內會消散，墾管處持續監測中。

海巡署第八巡防區說明，11日晚間6時，1艘漁船自後壁湖漁港出港後，行至南灣一帶海域錨泊作業時，因海象不佳遭浪拍打斷錨導致擱淺，海巡署第八巡防區指揮部接獲通報後，隨即派遣第十四海巡隊、第六岸巡隊後壁湖安檢所及第一機動巡邏站，共2艇2車16人前往查看。

海巡署第八巡防區表示，當下船上僅有船長1員，船體無損壞漏油情事，但因低潮友船無法進行拖船作業，由威鯨救難協會先行接駁船長上岸，等待漲潮時機實施拖船作業。海巡人員持續監控船隻，如有漏油立即應處。

漏油 海巡署

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