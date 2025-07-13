搶攻美牛商機 高雄餐飲業者推特色牛肉料理吸客

美牛今年價漲，但台灣仍穩居美牛進口第6大國。高雄餐飲業者推出牛肉料理吸客，漢來美食推出「美牛狂歡節」；鍋物業者主打粉紅色、黑色系牛骨鍋，搭配BLACKPINK演唱會門票抽獎活動。

漢來美食表示，配合7月美國國慶氛圍，漢來美食攜手美國肉類出口協會（USMEF）即日起至8月4日舉辦「美牛狂歡節」，旗下2大餐廳「漢來海港自助餐廳」與「PAVO餐酒館」同步推出期間限定菜色，以美牛做成的多樣風味料理。

「美牛狂歡節」活動期間，漢來海港自助餐廳於午、晚餐針對不同部位的美國牛肉推出「炙燒梅醬菲瑞握壽司」、「爐烤肋眼牛排」、「義式番茄燴牛肉丸」、「台式清燉牛肉湯」及「XO醬牛肉鮮蔬炒飯」等5款主題菜色。

位於漢來大飯店11樓的PAVO餐酒館，則使用美國牛絞肉製成的漢堡排，推出大份量「八盎司照燒漢堡排」。活動期間還有機會抽「漢來海港雙人晚餐券」或PAVO推出的「8盎司照燒漢堡排」兌換券。

美國肉類出口協會向中央社記者表示，台灣是美牛出口第6大國，但因美牛應供應量減少，預估今年價格會比去年上漲約20%。不過其他國家牛肉也均有漲幅。

美國肉類出口協會表示，美國玉米穀飼牛因油花均勻、無草腥味，並有獨特香氣，深受國人喜愛。因應台灣高齡化，看好絞肉需求，未來將增加絞肉類商品推出。

此外，高雄「享牛鍋物」也以創新的牛肉料理吸客，即日起至9月25日推出夏季限定粉嫩湯底「奶香甜菜牛骨鍋」，鴛鴦鍋內一邊是粉紅色湯底、一邊是麻辣湯底，搭配海鮮盤、嚴選美國牛五花、去骨雞腿肉、台灣梅花豬、蔬菜、丸餃拼盤等食材。

業者表示，「奶香甜菜牛骨鍋」除了美味牛肉外，奶香甜菜牛骨湯的粉紅鍋與麻辣黑鍋，更是為了同慶韓國女團BLACKPINK再度到高雄開唱。即日起至9月25日只要到享牛鍋物臉書粉絲團完成貼文任務，就有機會抽到BLACKPINK演唱會門票，共4張。