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混凝土車掉砂漿最重罰6千 高市府追討逾2萬清除費

中央社／ 高雄13日電

一輛預拌混凝土車昨天行經高雄苓雅區，掉落砂漿污染道路，經市府環保局清除並依法告發，將依「廢棄物清理法」裁罰，並向業者求償新台幣2萬多元的清除作業費用。

高雄市政府環保局今天發布新聞稿表示，昨天晚間10時起陸續獲報，指苓雅區五福一路掉落大量碎砂石影響通行，經苓雅區清潔隊派員加班清理混凝土砂漿，今天再由掃街車清掃，確保道路整潔與行車安全。

環保局指出，今天透過監視器畫面查獲污染源為一輛預拌混凝土車，後續將依「廢棄物清理法」第27條規定告發，可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰；並將依法向行為人追償清除作業所需費用，包含人力加班與車輛油料等實支費用計2萬1190元。

環保局呼籲，預拌混凝土及砂石車等運輸業者，應確實覆蓋與固定車載物料，避免洩漏或掉落致污染與事故，違規不僅受罰，還須自行負擔清除費用；未來環保局將持續透過監視系統與查報機制強化管理，確保市容與行車安全。

環保局 廢棄物 台幣

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