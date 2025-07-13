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高雄立委捐帆布、成立志工隊挺進台南協助重建
丹娜絲颱風重創台南，白河地區受損民宅需要帆布遮蔽，另在麻豆文旦園落果也亟需人手援助清理，在立委邱議瑩捐助帆布後，立委賴瑞隆也號召技工及義消組成台南救援志工隊，今早帶著大型廣告帆布挺進台南，協助受災戶重建家園。
立委賴瑞隆啟動「高雄挺台南」災後支援行動，集結志工夥伴與必要物資，分別組成帆布鋪設小隊及挺農志工小隊，今早自高雄前鎮服務處出發，前往台南白河與麻豆兩處災區。
服務處說明，首批志工是由小港義消、技工、帆布廠商與熱心市民組成，協助白河災戶鋪設臨時帆布遮蔽屋頂，同時支援麻豆果農清理落果與果園環境整理，減輕災損壓力。
賴瑞隆表示，11日會同企業及慈善團體捐贈15箱800份新鮮麵包，並捐出舉辦活動的大型廣告帆布，送往台南協助災戶臨時遮蔽，考量災區重建也需要志工、機械及器具協助覆蓋綑綁穩定，今天再增援義消志工，期盼能協助受災戶早日恢復家園。
除賴瑞隆協助受災戶重建家園外，立委邱議瑩11日響應台南立委林俊憲號召，會同議員捐出數十面原本要懸掛的大帆布送進受災區，先提供給有需要的民眾使用。邱議瑩說，希望拋磚引玉，鼓勵大家一起協助災民，「台灣不大，我們更需要團結互助，高雄挺台南，挺台灣」。
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