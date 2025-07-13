高雄輕軌「延長末班車時間」獲好評 運量破上半年平均

為縮減捷運、輕軌收班時間落差，高雄輕軌昨晚正式將末班車營運時間延長至晚上10時30分，每日增加4圈共8趟次車次，末班車實際返回機廠時間約為午夜。捷運局昨日視察現場秩序良好，捷運公司也說延長時間獲得民眾好評，昨日總運量達39245人次，超過上半年日均運量，有明顯效益，未來有助於全市夜間觀光、活動的推展。

過去捷運與輕軌收班時間有約2個小時落差，造成民眾轉乘不便，高捷公司去年採取了「深夜列車」方案，讓順行末班車抵達C1籬仔內站以後，以深夜加班區間車延駛至C14哈瑪星站，再折返回C1站，臉書「高雄好過日」認為，此營運方式是在末班車之後將近一小時，才再插入一班區間車，效率不彰，試辦兩個月後無疾而終。

高捷公為此司宣布，7月12日起輕軌將延長營運時間，由原本早上6點30分到晚上10點，延長到晚上10點半，每日將增加4圈共8趟次車次，逆行末班車為10點半準時自C1籬仔內站發出，順行末班車則於10點35分準時發出，期間逆行、順行也會增加一班10點15分的班次，捷運公司表示，首日實施成果良好，全日運量達39245人次。

捷運局昨晚實際觀察末班車搭車狀況，不少旅客在晚間搭乘輕軌返家、轉乘或前往夜間活動地點，均表示高雄交通越來越進步了，夜間搭乘輕軌返家相對安全且方便」，夜間末班車還有不少有推嬰兒車和折疊式腳踏車的旅客，對於輕軌延長末班車營運給予正面肯定。臉書高雄好過日也說，高雄捷運今年前五個月運量提升，營收大增26%，這也讓高捷有能力持續精進服務，形成正向循環。