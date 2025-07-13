高雄大港水果祭輕軌列車上路 16組台日演出卡司曝光

2025台日大港水果祭7月26日將在高雄流行音樂中心連辦2天，彩繪輕軌列車率先亮相受好評。高市行政暨國際處指出，今年共邀請16組台日超人氣卡司演出，包括新科金曲歌后李竺芯、人氣樂團芒果醬、淺堤都，以及百萬人氣主廚MASA、吉祥物蜜柑、島根貓、肥後丸都將現身果香派對。

台日水果祭今年邁入第四屆，第二度由高雄市政府與日本台灣交流協會合作移師高雄舉辦，現場規畫上百攤台日水果市集及水果機智遊戲等內容，並邀請8大歌手樂團、3大吉祥物、2位日籍KOL及3組日本道地展演團體。

高市府行政暨國際處指出，新科金曲歌后李竺芯在本屆金曲獎勇奪三大獎項，得獎後首場演出獻給高雄。此外，高人氣樂團芒果醬、淺提、宇宙資料庫、聽聽就好都將輪番接力開唱；目前定居台灣的日本創作歌手山元聰則將翻唱動漫主題曲與台語金曲，津輕三味線雙人組曉-AKATSUKI則以絕美旋律演奏日式經典樂曲、福島水蜜桃女孩將帶來甜美活力舞蹈。

此外，擁有百萬粉絲的YouTuber型男主廚MASA（山下勝），將結合台灣水果與日式食材推出「夏日水果創意料理」，另位日籍人氣YouTuber「高雄媳婦」Mana也將現身會場介紹台日美味鮮果。

高雄捷運「蜜柑站長」、日本島根縣「島根貓（しまねっこ）」、來自日本友好城市熊本市「肥後丸」都會到場，熊本城武將隊，以及首度來台演出的陸奧下北美人舞，展現日式傳統舞藝。