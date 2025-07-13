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高雄左營合群新城 施工噪音圍城

聯合報／ 記者石秀華王昭月／高雄報導
高市左營區合群新城周圍正在興建海景安居等社宅，推動道路開闢等多項重大工程，居民如同被圍城，怨工程噪音擾人、大車出入交通動線安全堪慮。記者石秀華／攝影
高市左營區合群新城周圍正在興建海景安居等社宅，推動道路開闢等多項重大工程，居民如同被圍城，怨工程噪音擾人、大車出入交通動線安全堪慮。記者石秀華／攝影

高雄左楠區因台積電進駐大開發，其中左營合群新城周圍有3個社宅及多個建案施工，社區被工地包圍有如「圍城」，噪音從早到晚擾亂安寧，環保局半年接獲15起陳情；有民代要求加強監測，該罰就罰，更建議大車限定路線，維護社區交通安全。

環保局表示，今年接獲15起居民反映工程噪音擾鄰、2起違規，後續會不定時稽查，違規就處分。依噪音管制法第8條規定，每晚10時至翌日上午8時及例假日中午12時至下午2時禁止施工，違者處3千元至3萬元罰鍰。合法施工時段噪音量超標，複查未過者，處1萬8千元至18萬元罰鍰。

合群里有1千多戶、近3千名居民，8百多名長者，近年同步興建3個社宅，加上新台17線及緯六路開闢、文化局景觀維護等，工程從四面八方展開，將合群新城包圍。

合群里長倪同慧說，以往社區很寧靜，重大工程開工後；初期連假日都施工，社區長者被吵得不得安寧；今年4月好不容易才爭取中午停工1小時。噪音外，每天有砂石車、預拌混凝土車進出社區，清晨4、5時就排隊作業，大車轉彎幅度大、車速快，上周還有小綠人號誌被攔腰撞斷。

楊姓居民住社宅工地對面，碰過連續6小時打樁情形，吵到他妹妹受不了搬去台中；董姓婦人抱怨，吃晚飯都還聽到施工敲打聲。

市議員李雅芬希望能盡量縮短工期，還給居民好的生活環境，違反規定就開罰；市議員陳玫娟認為假日應停工，市府應嚴守把關，環保局也不定時檢測，「國家公共工程，不能帶頭違法」；市議員李眉蓁建議，大貨車動線應限制，施工期間不能每條道路都行駛。

高雄市 社宅 建案 噪音

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