金門總兵署夜間古箏演出登場 打造夜遊文藝新亮點

清金門鎮總兵署服務再升級！金門縣政府觀光處自今日起至8月16日，每週六晚間6時至7時，將在清金門鎮總兵署門前推出「古箏演奏迎賓」活動，邀請金門縣古箏推廣協會於古蹟前帶來現場古風音樂演出，為夏夜金城注入傳統國樂之美，讓遊客在古色古香的歷史場域中，感受視聽雙饗的文化氛圍。

金門縣觀光處長許績鑫表示，此項企劃是縣府貫徹陳福海縣長「友善金門、多元旅遊」理念的具體實踐，透過結合在地藝文團體與歷史空間資源，讓傳統國樂走進觀光現場，也給予年輕音樂人發揮舞台。他指出，當古箏韻律遇上百年建築，是文化與觀光的完美交會。

本次古箏演出活動共規劃6場，演出日期分別為7月12日、19日、26日，以及8月2日、9日與16日，邀請多位演奏者演出8至10首經典曲目，期望讓造訪總兵署的旅客，感受到「樂在金門」的文化魅力。

觀光處強調，此次活動也是觀光服務「先求有、再求好」的起點，盼拋磚引玉，未來吸引更多在地表演者參與，共同活化歷史場域、打造藝文表演平台。自111年起，總兵署也引進「總兵小舖」文創商店，公開徵選在地青創商品上架展售，活化古蹟空間同時鼓勵創意產業，實現縣府與民間共贏。

除了古箏演出外，觀光處也邀請民眾參加深受好評的「夜遊後浦小鎮」免費導覽行程，於每晚7時30分自總兵署起步，深入城隍廟、奎閣、模範街、浯江書院等經典景點，帶領旅客穿梭歷史、感受金城風情。