48小時內沒清完光電浮台 屏縣環保局：旭東陳述意見後預計開罰42件

旭東環保科技公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案」，丹娜絲颱風過後浮台散落飄浮沿岸，甚至還漂到澎湖縣沙灘。屏東縣政府要求業者在48小時內清完，期限到9日下午2時。環保局當天清查，仍有未清完，依違反廢棄物清理法開出42件罰單，視旭東陳述意見後預估開罰，1件罰6000元，將罰25萬2000元。

旭東環保科技公司執行離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案，該計畫為期3年，經濟部能源署補助1.3億元，旭東出資2億多元，在佳冬外海3.1公里架設浮台，未料丹娜絲颱風來襲，將浮台吹散，散落在佳冬塭豐海堤綿延約2公里長，還有飄到高雄林園汕尾漁港附近。

屏東縣府表示，颱風過後，要求業者48小時清除完畢，期限到9日下午2時，環保局當天接獲農業處通報後，稽查人員以最速度到場巡視，發現岸邊仍有未清除完的浮台結構體，依違反廢棄物清理法第27條第2條規定，每件裁處最高罰額6000元，採案件處罰，當天開出42件罰單，通知 15日旭東意見陳述後，預估將開罰。

由於颱風過後的帶來雨勢加上海象不佳，無法出海清除海上、岸邊的浮台，11日上午11點之後，天氣轉晴，旭東開始巡散落浮台清除，這幾天也發現浮台隨著浪況，還有漂到枋山鄉、林邊鄉一帶，還有8日就有澎湖民眾通報相關單位，出現在澎湖縣湖西鄉一處沙灘。

旭東環保科技公司表示，出現在澎湖沙灘的浮台精確認是他們的浮台，會請當地熟悉廠商協助幫忙處理，運送回台。對於屏東縣縣府預估開罰部分，也表示尊重。另外，若有民眾有發現相關設施漂流物，可撥打通報專線：0937-279-262，或上班時間電洽旭東公司電話。