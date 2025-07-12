高雄原住民傳統技能運動會 議員爭取「傳統彈弓」列競賽項目

高雄市原住民人口超過3.7萬人，不僅原民區有不少人口，都會區原住民也超過1.3萬人，市府今日舉辦第二屆「都會區原住民族傳統技能暨趣味親子運動會」，邀請原民朋友參與鋸木、拔河、撒網等傳統技能競賽，今年還新增「傳統彈弓」項目，原民市議員王義雄參與其中，大讚活動讓原住民在城市中也能驕傲地展現體育文化。

王義雄表示，他在3年前多次於市政總質詢中爭取舉辦「都會區原住民族傳統技能暨趣味親子運動會」，去年成功舉辦第一屆後，今年邁入第二屆，活動融合原住民族傳統技藝與親子互動，吸引都會區原住民族朋友與眷屬參與，場面熱鬧溫馨、文化氛圍濃厚，最重要的是延續原民生活智慧。

本屆賽事以「傳統技能競賽」為主軸，包含傳統鋸木、傳統負重、傳統拔河、傳統撒網等項目，展現族人世代相傳的體能與生活智慧，今年更新增「傳統彈弓」項目。王義雄說，第一屆活動後廣泛聽取族人建議，許多鄉親提到彈弓在童年記憶與部落生活中極具代表性，盼能納入比賽，他為此極力促成此項技藝重回賽場。

「彈弓不只是遊戲，它承載著我們的童年、文化與部落狩獵生活的記憶，值得傳承下去。」王義雄說，除了傳統技能競賽，活動也規劃「趣味親子項目」如剝玉米、拖檳榔葉等，以部落生活中熟悉的元素設計趣味競技，讓不同世代家庭成員共同參與。

此外，王義雄在議會大力推動原住民族體育文化，日前與高雄市族聯運動文化促進協會合作辦理「高雄市原住民南台灣慢速壘球光復盃錦標賽」，透過大型運動賽事提供族人展現自我、連結情感的舞台，深獲好評，他強調將持續爭取更多文化與體育並重的活動，讓都會區原住民在城市中也能驕傲地展現文化。

原民會表示，今日許多民眾挑戰傳統彈弓射氣球體驗，參與比賽人數多達115人，傳統彈弓是近期熱門賽事，彈弓文化在台灣原住民族中有著悠久歷史和傳統，不僅是傳統玩具，更是狩獵和生活中不可或缺的工具，近年來在部落中逐漸復興，成為推廣傳統運動和文化傳承的重要方式。