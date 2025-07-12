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高雄這社區遭多項工程「圍城」居民怨噪音擾人 砂石車進出四面楚歌

聯合報／ 記者石秀華王昭月／高雄即時報導
高市左營區的合群新城周圍正在興建海景安居社會住宅及道路開闢等多項重大工程，住戶如同被圍城，怨工程擾人、大車進出交安堪慮。記者石秀華／攝影
高市左營區的合群新城周圍正在興建海景安居社會住宅及道路開闢等多項重大工程，住戶如同被圍城，怨工程擾人、大車進出交安堪慮。記者石秀華／攝影

高雄市左營區合群新城周圍正在興建海景安居等社會住宅，加上新台17開闢與緯六路拓寬，形同被「圍城」；居民怨噪音擾人、砂石車多，出入動線和工程重車重疊，四面楚歌；環保局指半年來已接獲15起陳情；民代要求加強監測，該罰就罰，並建議大車限定路線，以維社區交安。

高市左營區合群里大約有1000餘戶，將近3000名居民，65歲以上老人就有800多人，近年來，住都中心3個社會住宅興建，加上新台17線及緯六路開闢、文化局景觀維護等，工程從四面八方展開，將合群新城包圍。

合群里長倪同慧指出，以往社區非常寧靜，重大工程開工，緊鑼密鼓，施工初期，連假日都施工，中午也沒休息，社區共有800餘名65歲以上的老人家被吵得不得安寧；今年4月好不容易爭取中午停工1小時。

倪同慧表示，除了噪音外，社區每天進出砂石車、預拌混凝土車，有些清晨4、5時就排隊作業，大車轉彎幅度大又開很快，在社區和居民汽機車交會、爭道，甚至會闖紅燈，影響交通安全，上周還有小綠人號誌在丹娜絲颱風來臨前被大車攔腰撞斷。

倪同慧無奈指出，里民三不五時向她抱怨、陳情，她曾向民代反映，但問題還是沒解決；希望大車不要大清早就駛入社區，警方能加強巡邏，讓大車警惕進入社區速度放慢、避免闖紅燈，社區路口有義交指揮，這樣至少保障居民行的安全。

居民楊先生指出，住家面對社宅工地，先前曾有連續6小時打樁，吵到他妹妹受不了都搬去台中住；董姓婦人指，大車都開很快，吃晚飯都還聽到施工敲打聲。

環保局指今年至今接獲15起居民陳情，2例違規；市議員李雅芬指出，希望能盡量縮短工期，還給居民好的生活環境，會請環保局做噪音及空汙監測，違反規定就開罰。

市議員陳玫娟認為，假日應停工，市府應嚴守把關，國家公共工程不能帶頭違法；市議員李眉蓁則建議，大貨車動線應限制，施工期間不能每條道路都行駛。

高市左營區的合群新城周圍正在興建住都中心多項社會住宅工程，居民如同被圍城，怨工程噪音擾人。記者石秀華／攝影
高市左營區的合群新城周圍正在興建住都中心多項社會住宅工程，居民如同被圍城，怨工程噪音擾人。記者石秀華／攝影
高市左營區的合群新城周圍正在興建住都中心多項社會住宅工程，每天都有砂石車和預拌混凝土車進進出出。記者石秀華／攝影
高市左營區的合群新城周圍正在興建住都中心多項社會住宅工程，每天都有砂石車和預拌混凝土車進進出出。記者石秀華／攝影
高市左營區的合群新城周圍正在興建海景安居社會住宅，基樁已完成，居民怨施工期擾安寧。記者石秀華／攝影
高市左營區的合群新城周圍正在興建海景安居社會住宅，基樁已完成，居民怨施工期擾安寧。記者石秀華／攝影
高市左營區的合群新城周圍正在興建海景安居社會住宅及道路開闢等多項重大工程，住戶如同被圍城。記者石秀華／攝影
高市左營區的合群新城周圍正在興建海景安居社會住宅及道路開闢等多項重大工程，住戶如同被圍城。記者石秀華／攝影
高市左營區的合群新城周圍正在興建海景安居社會住宅，工地外觀寫上防音、防塵，居民仍抱怨噪音擾人。記者石秀華／攝影
高市左營區的合群新城周圍正在興建海景安居社會住宅，工地外觀寫上防音、防塵，居民仍抱怨噪音擾人。記者石秀華／攝影
高市左營區的合群新城周圍正在興建住都中心多項社會住宅工程，居民如同被圍城，怨工程噪音擾人。記者石秀華／攝影
高市左營區的合群新城周圍正在興建住都中心多項社會住宅工程，居民如同被圍城，怨工程噪音擾人。記者石秀華／攝影
高市左營區的合群新城周圍正在興建海景安居等社會住宅及道路開闢工程，居民怨施工期擾安寧。記者石秀華／攝影
高市左營區的合群新城周圍正在興建海景安居等社會住宅及道路開闢工程，居民怨施工期擾安寧。記者石秀華／攝影
高市左營區的合群新城周圍正在興建海景安居社會住宅，基樁已完成，居民怨施工期擾安寧。記者石秀華／攝影
高市左營區的合群新城周圍正在興建海景安居社會住宅，基樁已完成，居民怨施工期擾安寧。記者石秀華／攝影

闖紅燈 議員 砂石 環保局 噪音

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