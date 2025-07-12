高雄這社區遭多項工程「圍城」居民怨噪音擾人 砂石車進出四面楚歌

高雄市左營區合群新城周圍正在興建海景安居等社會住宅，加上新台17開闢與緯六路拓寬，形同被「圍城」；居民怨噪音擾人、砂石車多，出入動線和工程重車重疊，四面楚歌；環保局指半年來已接獲15起陳情；民代要求加強監測，該罰就罰，並建議大車限定路線，以維社區交安。

高市左營區合群里大約有1000餘戶，將近3000名居民，65歲以上老人就有800多人，近年來，住都中心3個社會住宅興建，加上新台17線及緯六路開闢、文化局景觀維護等，工程從四面八方展開，將合群新城包圍。

合群里長倪同慧指出，以往社區非常寧靜，重大工程開工，緊鑼密鼓，施工初期，連假日都施工，中午也沒休息，社區共有800餘名65歲以上的老人家被吵得不得安寧；今年4月好不容易爭取中午停工1小時。

倪同慧表示，除了噪音外，社區每天進出砂石車、預拌混凝土車，有些清晨4、5時就排隊作業，大車轉彎幅度大又開很快，在社區和居民汽機車交會、爭道，甚至會闖紅燈，影響交通安全，上周還有小綠人號誌在丹娜絲颱風來臨前被大車攔腰撞斷。

倪同慧無奈指出，里民三不五時向她抱怨、陳情，她曾向民代反映，但問題還是沒解決；希望大車不要大清早就駛入社區，警方能加強巡邏，讓大車警惕進入社區速度放慢、避免闖紅燈，社區路口有義交指揮，這樣至少保障居民行的安全。

居民楊先生指出，住家面對社宅工地，先前曾有連續6小時打樁，吵到他妹妹受不了都搬去台中住；董姓婦人指，大車都開很快，吃晚飯都還聽到施工敲打聲。

環保局指今年至今接獲15起居民陳情，2例違規；市議員李雅芬指出，希望能盡量縮短工期，還給居民好的生活環境，會請環保局做噪音及空汙監測，違反規定就開罰。