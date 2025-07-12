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連澎湖沙灘都出現光電殘骸… 浮台橫跨台澎海峽沖上岸

聯合報／ 記者巫鴻瑋王昭月／澎湖即時報導
澎湖湖西林投沙灘出現光電板浮台，疑似是從台灣橫跨海峽沖到澎湖的岸上。圖／讀者提供
澎湖湖西林投沙灘出現光電板浮台，疑似是從台灣橫跨海峽沖到澎湖的岸上。圖／讀者提供

颱風丹娜絲侵襲台灣中南部後，帶來大量光電板損壞問題，不僅屏東佳冬沿海被大量光電板浮台堆滿海岸線，現在就連澎湖湖西的沙灘都傳出出現浮台被沖上岸卡在沙灘上，但因體積重量龐大無法以人力搬除，引發在地居民憂心。

據了解，出現光電板浮台的位置就位於澎湖縣湖西鄉的林投沙灘，但當地並沒有海上光電場，光電板浮台疑似是從台灣島橫跨台澎海峽（澎湖水道），由台灣西部海岸被海流一路帶到澎湖東岸的沙灘，當地居民看見光電板浮台也感到驚訝。

由於光電板浮台卡在沙灘上，湖西居民擔心若浮台再次被海浪打入海中，可能會漂浮於澎湖周邊海面上影響船隻航行安全，因此暫時以纜繩固定防止浮台被捲入海中，不過因浮台體積龐大且重量非輕，因此人力根本搬不動，只能待有關單位前來移除。

據當地林投社區理事長歐萬強指出，颱風過後的8日下午就已經在林投沙灘看到疑似光電板浮台的殘骸，由於無法清除，第一時間已通報澎湖國家風景區管理處，但澎管處短時間內無法立即前來處理，使得光電板浮台仍遺留在沙灘上。

從現場遺留的殘骸來看，推斷是由高密度聚乙烯HDPE製成的浮筒，上方還綁著由同樣材質製成的網格狀腳踏板，同時還可以見到扭曲的鐵架掛在浮筒上，不過浮台上並沒有光電板，但可以見到疑似電線的黑色線狀繩索，尚無法判定浮台為哪個單位或公司所有。

澎湖湖西林投沙灘出現光電板浮台，因體積龐大，當地居民根本無法移除，只能任由光電殘骸棄置於沙灘上。圖／社區理事長歐萬強提供
澎湖湖西林投沙灘出現光電板浮台，因體積龐大，當地居民根本無法移除，只能任由光電殘骸棄置於沙灘上。圖／社區理事長歐萬強提供

澎湖縣 沙灘 光電板

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