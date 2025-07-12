大叔架60枝「鳥仔踏」獵伯勞鳥還持鐮刀拒捕 法院判1年10月

保育類野生動物紅尾伯勞鳥每年秋初過境恆春半島，早年居民設「鳥仔踏」陷阱獵捕食用。恆春鎮張姓男子2023年在鎮郊設60枝鳥仔踏，遭警方當場查獲，竟持鐮刀拒捕，逃亡月餘，被警方逮捕，屏檢起訴。屏東地院近日審結，依法違反野生動物保護法、妨害公務等罪，判張男處1年10月，可上訴。

紅尾伯勞鳥早年被當地居民視為「老天賞賜的禮物」，早年物質缺乏年代，地方居民當成補充蛋白質的來源，架設「鳥仔踏」陷阱獵捕食用或販售。

判決指出，張姓男子在2023年9月下旬起，在恆春鎮五里亭附近，架設自行製作的鳥仔踏獵捕陷阱60支非法獵捕紅尾伯勞鳥。同年9月26日傍晚6時許，張男帶著網袋物品，收取捕獲的紅尾伯勞鳥，將受困在鳥仔踏的4隻伯勞鳥裝入鳥袋。

同時間，警方早已經在現場埋伏多時，當場查獲張男獵捕取下過程，張男竟手持鐮刀，跟警方對峙，還恫嚇警方「我拿鐮刀哦（台語）」，隨後逃離現場，連鳥袋都來不及拿。

警方現場發現遺留的鳥袋有紅尾伯勞鳥的死體4隻，藍磯鶇死體1隻，還有鳥仔踏陷阱繩索1捆、鳥袋5個。警方在現場查扣鳥仔踏陷阱共有349枝。張男稱，他的架設的是60枝。張男案發當下逃逸，逃亡月餘後，仍被警方逮捕到案。

法院審理時，張男稱，他獵捕紅尾伯勞鳥是因為因為好奇、食用才獵捕。法官認為，恆春半島過去獵捕紅尾伯勞鳥燒烤食用的惡習已惡名昭彰於世，張男無視法律禁令而非法獵捕紅尾伯勞鳥的行為更有損國際形象，且現場查獲的獵捕器具數量達60支。又張男在警方埋伏現場時，當場查獲犯行，竟持鐮刀與警方對峙，嚴重妨害國家公權力的行使，讓執法員警限於安全風險，堪任情節嚴重。

判決指出，張男在言詞辯論時，竟仍保持只有獵捕4隻保育類野生動物即屬情節輕微的想法，缺乏保育概念，無視生物生態多樣性重要性以及保育類野生動物生存權利，更絲毫不在意遭非法列獵捕保育類野生動物死亡的痛苦。