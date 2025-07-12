台中15日城鎮韌性防空演習 市區平面公車、計程車停駛

中部地區2025城鎮韌性防空演習7月15日下午1時30分至2時舉行，台中市政府交通局指出，演習期間高鐵、台鐵及捷運照常運行，但下車旅客與接送親友須依照現場人員指引，配合疏散避難，市區公車演習期間將停靠路邊或專用道，計程車也暫停服務。

交通局長葉昭甫指出，演習涵蓋台中、南投、彰化、苗栗、雲林及嘉義地區，公車將於平面道路及專用道臨時停靠，國道或高架道路上則可持續行駛，不過下匝道後須立即停車接受管制，呼籲民眾配合演習，切勿違規，以確保整體防空作業順暢。

台中市梧棲、清水及沙鹿3區配合演習，實施「車停、人就近疏散」措施。交通局提醒，行經3區的公車乘客須依照警方與民防人員指示下車避難，確保演習順利進行；乘客演習後如需回原車繼續搭乘，下車時不用刷卡，若沒有要繼續搭乘，應記得刷卡避免鎖卡或產生額外費用。

葉昭甫表示，計程車部分，含多元化計程車在內的所有車輛將暫停派遣服務，行駛中的計程車也應即時靠邊停放，駕駛應預先告知乘客演習情況，以利乘客決定是否搭乘；演習期間不適用計程車延滯跳表計費，演習結束後可重新計費，或先結清前段車資。

交通局表示，固定班次發車的小黃公車因應人車管制，演習期間及結束後可能出現班次延誤，民眾可事先聯繫各路線車隊了解調整情形，相關資訊可上台中市交通局官網查詢；YouBike使用者也須在演習前將車輛歸還到租賃站，或停放在安全地點上鎖。