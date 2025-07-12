聽新聞
0:00 / 0:00
讓夜歸民眾更方便 高雄輕軌末班車今起延後30分發車
高雄輕軌去年元月全線通車，不少乘客反映末班車晚上10點發車，不利夜歸。高捷公司宣布，今天起輕軌末班車將延後至晚上10點30分發車，繞回C1籬仔內終點站的時間將是午夜12點。
不少乘客反映，輕軌通車後，末班車晚間10點發車，百貨商場關門後的消費者與員工或看電影、餐廳用餐的民眾，常趕不上最後一班車。
高捷公司表示，為提供市民更彈性的交通選擇，今天起輕軌每日營運時間，由原本的上午6時30分至晚上10點，延長為上午6點30分至晚上10點30分，末班車將於每天上10點30分別自C1籬仔內站順行與逆行發車。
高雄環狀輕軌全長22.1公里、共38站，首年平均每日運量約3.4萬多人。據高雄捷運公司統計，今年上半年輕軌日均運量約3.7萬人次，比去年同期增加。
據交通部統計，高雄捷運紅橘線及環狀輕軌今年前5個月整體客運收入突破9億元，比去年同期增加1.9億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言