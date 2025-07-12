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讓夜歸民眾更方便 高雄輕軌末班車今起延後30分發車

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄輕軌為讓夜歸人士更便利，今天起末班車延後30分發車。記者王昭月／翻攝
高雄輕軌為讓夜歸人士更便利，今天起末班車延後30分發車。記者王昭月／翻攝

高雄輕軌去年元月全線通車，不少乘客反映末班車晚上10點發車，不利夜歸。高捷公司宣布，今天起輕軌末班車將延後至晚上10點30分發車，繞回C1籬仔內終點站的時間將是午夜12點。

不少乘客反映，輕軌通車後，末班車晚間10點發車，百貨商場關門後的消費者與員工或看電影、餐廳用餐的民眾，常趕不上最後一班車。

高捷公司表示，為提供市民更彈性的交通選擇，今天起輕軌每日營運時間，由原本的上午6時30分至晚上10點，延長為上午6點30分至晚上10點30分，末班車將於每天上10點30分別自C1籬仔內站順行與逆行發車。

高雄環狀輕軌全長22.1公里、共38站，首年平均每日運量約3.4萬多人。據高雄捷運公司統計，今年上半年輕軌日均運量約3.7萬人次，比去年同期增加。

據交通部統計，高雄捷運紅橘線及環狀輕軌今年前5個月整體客運收入突破9億元，比去年同期增加1.9億元。

高雄輕軌 高捷

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