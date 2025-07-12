金門男子扛家計父喪無力安葬 傑人會募款協助

金門金寧鄉湖埔村一名李姓男子近日父親驟然辭世，家中陷入沉重悲痛與經濟困境，身為獨子的他，一肩扛起操辦後事與照顧母親的責任，為了籌措父親的喪葬費用，他鼓起勇氣向任職單位提出預支薪資的請求，卻因公部門規定無法受理，只能轉向社福團體求助。金門縣傑人會立即發起愛心募款行動，短短數日間，成功募集11萬8千元善款，幫助李家度過難關。

金門傑人會表示，這名李姓男子家中經濟本就不寬裕，其母長期以打零工維生，身體狀況不理想，他為家中獨子，目前於大同之家擔任短期臨時工，收入微薄，生活壓力沉重。面對父親喪葬事宜，他曾向任職單位提出預支工資的請求，用以支付葬儀社費用，惟受限於公部門會計制度規範，單位無法核准。無奈之下，他轉而向社會公益團體求助。

消息傳出後，金門縣傑人會立即動員，發起愛心募款，號召會員及社會善心人士共同響應，短短幾日間，成功募得新台幣11萬8千元整，作為協助其家庭處理後事的急難救助金。

金門縣傑人會會長劉紹軍、金門傑人會創會會長蔡其雍議員、前金門農工陳水芳校長等人昨日一同前往大同之家，將善款親自交付給李姓男子，三人不僅表達關懷，更希望他知道，在這段艱辛路上，他並不孤單。

「他雖寡言，但那股沉穩與堅毅的眼神，讓人心疼也敬佩，」劉紹軍動容地說，這次傑人會能在他最需要的時候伸出援手，是一種責任，也是一份榮幸。

蔡其雍說，人生中總會遇到難以承受的時刻，尤其是在失去至親的痛楚中，若還得面對經濟壓力，會更讓人無助，而傑人會願意做那個默默伸出援手的力量，哪怕是一筆微薄的善款，也要讓家屬感受到社會並未遺忘他們，愛一直都在。