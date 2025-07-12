快訊

輕颱百合將生成對台影響曝 不排除下周末又有颱風靠近

手機特價優惠來換機！三星甜降7010元、蘋果iPhone 16 Pro現賺4510元

114分科測驗／數乙初登場、文組生今決戰 必知事項一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

高市這兩條幹道標線重繪1月後台電開挖埋管 民代批橫向溝通失靈

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高市中華二路道路標線不清，記者捕捉到今年4月間施工工人在路口重新繪製標線，但1個月後，台電就在重繪標線處圍籬進行施工。記者石秀華／攝影
高市中華二路道路標線不清，記者捕捉到今年4月間施工工人在路口重新繪製標線，但1個月後，台電就在重繪標線處圍籬進行施工。記者石秀華／攝影

高市中華二路和翠華路是通往市區及國道重要幹道，今年4月間，交通局以標線不清發包重繪，但5月間，台電即為配合台積電建廠及穩定供電需求開挖，台電證稱半年前即獲准道路許可開挖，等同做白工；對此，民代批評高雄智慧城市做半套，橫向溝通失靈。

本報記者今年4月中旬發現中華二路沿線以及翠華路段之間，原本久未重繪的馬路標線終於重繪，全新標線讓開車或騎車的用路人視野清晰，沒料，標線繪製才1個多月，台電就沿線圍起圍籬，進駐開挖馬路埋設管線。

交通局回應表示，中華二路為台17省道，是高市南北向幹道，因部分路段標線繪製已久，有民眾反映標線模糊影響行車安全，由於維持標線清晰可辨，對於維護行車秩序與安全至關重要，於是在4月派工補繪標線，透過標線反光功能，以利駕駛人在雨天或夜間明確辨識車道位置。

但台電證稱，為因應高市經濟重大發展及穩定供電需求，半年前即向交通局申請道路許可開挖，並經交通局管考會議審議通過。

對於交通局的作法及說法，民眾王先生指出，從中華一路往南要過翠華路就遇到台電施工，占據中華一路南向車道，只開放機車道通行，造成機車道與主幹道的車流堵成一團，也未見有交通疏導措施。

市議員白喬茵批評，政府橫向溝通失靈的結果就是浪費民脂民膏！工務局為了減少重複挖掘的問題，所有道路挖掘都要經過挖管中心同意，但繪製標線後不受挖管中心管轄，導致「你畫你的、我挖我的，頻繁做白工。

白喬茵建議交通局設置相關辦法，超過一定金額或一定面積的大範圍標線繪製、整改、補繪，皆需提前向挖管中心確認近期有無道路挖掘，減少重複施工的問題。

市議員邱于軒批評，高雄市倡導「智慧城市」，卻在路平執行上只做半套，她認為，台電合法申請路證，施工前，交通局又發包重新繪製標誌標線，很顯然交通局內部未統整好，高市府有管挖中心，應透過整合才不會作白工、浪費納稅人的錢，施工作為值得檢討。

繪製標線的工人今年4月間施工工人在中華二路與十全路路口重新繪製標線及左轉彎車道指示標線。記者石秀華／攝影
繪製標線的工人今年4月間施工工人在中華二路與十全路路口重新繪製標線及左轉彎車道指示標線。記者石秀華／攝影
高市中華二路道路標線不清，記者捕捉到今年4月間施工工人在路口重新繪製標線。記者石秀華／攝影
高市中華二路道路標線不清，記者捕捉到今年4月間施工工人在路口重新繪製標線。記者石秀華／攝影
高市中華二路沿線道路標線不清，今年4月間施工工人在十全路路口重新繪製標線及左轉彎車道指示標線。記者石秀華／攝影
高市中華二路沿線道路標線不清，今年4月間施工工人在十全路路口重新繪製標線及左轉彎車道指示標線。記者石秀華／攝影
台電為配合台積電在高雄楠梓設廠及供電穩定性，5月在中華二路至翠華路「擋路開挖埋管」，除交通打結外，馬路看得出來施工前才剛重繪標線。記者石秀華／攝影
台電為配合台積電在高雄楠梓設廠及供電穩定性，5月在中華二路至翠華路「擋路開挖埋管」，除交通打結外，馬路看得出來施工前才剛重繪標線。記者石秀華／攝影

高雄市 車道 白喬茵 台電 台積電

延伸閱讀

全民普發1萬 特別條例過關…民進黨團擬提覆議或釋憲

立院刪台電千億撥補 電價恐漲 產業吃不消

逛到一半黑漆漆！高雄大遠百突停電「顧客摸黑逛街」 台電回應了

立院刪台電千億補助、通過普發一萬 林右昌：沒看過那麼離譜的

相關新聞

助攻台積電 台電擋路開挖埋管民怨難入眠、交通塞爆官方卻未宣導

高雄近年大小停電不斷，今夏30天內曾停電7次，台電歸咎人為、設備老化、小動物及電網脆弱性等因素，強調非缺電；但因台積電將...

高市這兩條幹道標線重繪1月後台電開挖埋管 民代批橫向溝通失靈

高市中華二路和翠華路是通往市區及國道重要幹道，今年4月間，交通局以標線不清發包重繪，但5月間，台電即為配合台積電建廠及穩...

觀察站／解決低薪 讓青年留鄉不北漂

高雄青年失業率近年呈下降趨勢，15至24歲與25至29歲族群都為六都最低，反映出市府招商引資、媒合就業的努力，不過長期低...

勇敢脫北返鄉 成家生娃仍奢談

南部青年長期北漂打拚，近年高雄經濟好不容易漸有起色，有人奮力「脫北」返鄉，卻發現少了政府的配套支撐，就業與生活依然有諸多...

高雄青年失業率低 起薪輸北北桃

高雄近年爭取科技業落腳，拚產業轉型，但統計發現，大專畢業生平均薪資3萬8780元，低於全國，跟北部明顯落差，而30歲至3...

高雄市中華二路剛畫好標線又開挖 市府挨轟

高雄中華二路和翠華路是連通市區及國道的重要幹道，今年4月交通局才以標線不清發包重繪，5月台電即為配合台積電建廠及穩定供電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。