高市這兩條幹道標線重繪1月後台電開挖埋管 民代批橫向溝通失靈

高市中華二路和翠華路是通往市區及國道重要幹道，今年4月間，交通局以標線不清發包重繪，但5月間，台電即為配合台積電建廠及穩定供電需求開挖，台電證稱半年前即獲准道路許可開挖，等同做白工；對此，民代批評高雄智慧城市做半套，橫向溝通失靈。

本報記者今年4月中旬發現中華二路沿線以及翠華路段之間，原本久未重繪的馬路標線終於重繪，全新標線讓開車或騎車的用路人視野清晰，沒料，標線繪製才1個多月，台電就沿線圍起圍籬，進駐開挖馬路埋設管線。

交通局回應表示，中華二路為台17省道，是高市南北向幹道，因部分路段標線繪製已久，有民眾反映標線模糊影響行車安全，由於維持標線清晰可辨，對於維護行車秩序與安全至關重要，於是在4月派工補繪標線，透過標線反光功能，以利駕駛人在雨天或夜間明確辨識車道位置。

但台電證稱，為因應高市經濟重大發展及穩定供電需求，半年前即向交通局申請道路許可開挖，並經交通局管考會議審議通過。

對於交通局的作法及說法，民眾王先生指出，從中華一路往南要過翠華路就遇到台電施工，占據中華一路南向車道，只開放機車道通行，造成機車道與主幹道的車流堵成一團，也未見有交通疏導措施。

市議員白喬茵批評，政府橫向溝通失靈的結果就是浪費民脂民膏！工務局為了減少重複挖掘的問題，所有道路挖掘都要經過挖管中心同意，但繪製標線後不受挖管中心管轄，導致「你畫你的、我挖我的，頻繁做白工。

白喬茵建議交通局設置相關辦法，超過一定金額或一定面積的大範圍標線繪製、整改、補繪，皆需提前向挖管中心確認近期有無道路挖掘，減少重複施工的問題。