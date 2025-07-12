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助攻台積電 台電擋路開挖埋管民怨難入眠、交通塞爆官方卻未宣導

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
台積電將進駐楠梓，台電為配合重大經濟發展及供電穩定性，5月在中華二路至翠華路「擋路開挖」，沿線交通在上下班尖峰時間塞車。記者石秀華／攝影
台積電將進駐楠梓，台電為配合重大經濟發展及供電穩定性，5月在中華二路至翠華路「擋路開挖」，沿線交通在上下班尖峰時間塞車。記者石秀華／攝影

高雄近年大小停電不斷，今夏30天內曾停電7次，台電歸咎人為、設備老化、小動物及電網脆弱性等因素，強調非缺電；但因台積電將進駐楠梓，在缺電萬萬不可下，台電為配合重大經濟發展及供電穩定性，5月在中華二路至翠華路「擋路開挖」，工期至明年3月，周圍交通打結引民怨，批官方未宣導；交通局指，台電有派義交疏導並在電台宣導。

高市今年5月還未進入用電高峰的炎夏，至6月9日30天內停電7次，讓用戶沒電可用直跳腳；當時台電高雄區營業處指出，因天氣炎熱和夾雜雷雨，台電設備皆設於戶外，故障頻率因此較高，將持續加強線路及設備巡檢和維護汰換工作，提升供電可靠度。

事實上，由於台積電楠梓廠如火如荼趕工，加上停電頻繁引發民怨，台電輸變電工程處南區施工處為配合高市府重大經濟發展政策，因應楠梓產業園區開發的電力需求，同時強化地區供電穩定性，早在半年前規畫在中華二路至翠華路沿線進行線路土建統包工程，施工期預計至2026年3月5日為止。

該項工程在30天內停電7次期間，已悄悄施工；施工處位於中華二路至翠華路沿線的重要幹道，圍籬占據一線甚至兩線道的馬路，讓往返高雄市區以及上國道10號原本車流大的路段在每逢上下班尖峰時段大塞車。

家住鼓山區的蘇姓民眾抱怨，施工讓上大夜班的他，到傍晚都沒辦法睡覺；住翠華路的陳姓居民批評，台電施工占據中華一路及翠華路南向車道，現在出門上班得提早至少半小時，回家將近晚4、50分鐘才到家，卻未見相關單位做好交通疏導與宣導。

台電表示，施工前已知道部分路段重鋪畫設標線，為禁挖範圍，惟考量該項工程係配合高市府重大經濟發展建設，去年11月21日已向高雄市政府工務局申請「計畫性挖掘」， 今年3月6日取得市府解除禁挖管制核備函，並經交通局管考會議審議通過，已依規定取得道路挖掘許可證，合法開挖。

交通局指，台電本次施工係為台積電用電需求，台電已依規定辦理交維措施，加派義交疏導，台電也在警廣宣導，以減少道路擁塞。

市議員白喬茵批評，台17線從十全一路到大中二路路段南下北上皆有斷斷續續的台電工程，且施工期間長達1年，但市府卻未規畫完整的替代道路與宣導實屬失職，台電與市府應在施工範圍的前幾段路口預先告知前有道路施工，並建議改道博愛路與馬卡道路，以替代道路疏散車流、減緩塞車的問題，並要求嚴格控管施工噪音有無超標以維護民眾權益。

台積電將進駐楠梓，台電為配合重大經濟發展及供電穩定性，5月在中華二路至翠華路「擋路開挖」，周圍交通打結，只見義交在施工處站崗，未發揮交通疏導作用。記者石秀華／攝影
台積電將進駐楠梓，台電為配合重大經濟發展及供電穩定性，5月在中華二路至翠華路「擋路開挖」，周圍交通打結，只見義交在施工處站崗，未發揮交通疏導作用。記者石秀華／攝影
台積電將進駐楠梓，台電為配合重大經濟發展及供電穩定性，5月在中華二路至翠華路（如圖）開挖埋管，導致周圍交通打結。記者石秀華／攝影
台積電將進駐楠梓，台電為配合重大經濟發展及供電穩定性，5月在中華二路至翠華路（如圖）開挖埋管，導致周圍交通打結。記者石秀華／攝影
台積電將進駐楠梓，台電為配合重大經濟發展及供電穩定性，5月在中華二路至翠華路「擋路開挖」，周圍交通打結引民怨。記者石秀華／攝影
台積電將進駐楠梓，台電為配合重大經濟發展及供電穩定性，5月在中華二路至翠華路「擋路開挖」，周圍交通打結引民怨。記者石秀華／攝影

高雄市 經濟發展 台電 台積電 停電

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