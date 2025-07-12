高雄市中華二路剛畫好標線又開挖 市府挨轟

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導
高市中華二路道路標線不清，記者捕捉到今年4月間施工工人在路口重新繪製標線。記者石秀華／攝影
高市中華二路道路標線不清，記者捕捉到今年4月間施工工人在路口重新繪製標線。記者石秀華／攝影

高雄中華二路和翠華路是連通市區及國道的重要幹道，今年4月交通局才以標線不清發包重繪，5月台電即為配合台積電建廠及穩定供電需求開挖，工程影響交通，造成民怨，重繪標線也讓民代批評橫向溝通失靈，浪費民脂民膏。

這段道路標線經久模糊，4月才重繪，全新標線清晰，不料才1個多月，台電就架起圍籬開挖、埋管，工地占據一至二線道，讓往返市區及國道的車輛尖峰時段非常壅塞，怨言四起。

王姓市民說，工地占據南向車道，目前只開放機車道，造成機車道與主幹道車流堵成一團，陳姓居民指，現在出門上班得提早半小時，回家也晚了4、50分鐘。有民眾反映，道路才剛重繪標線馬上就開挖，浪費公帑。

台電說明，施工前已知道部分路段畫設標線，為禁挖範圍，惟因應市府重大經濟發展建設，去年11月21日已向工務局申請計畫性挖掘，今年3月6日取得解除禁挖管制核備函，為合法開挖。交通局解釋，因民眾反映標線模糊，影響行車安全，4月才派工補繪。台電這次施工是為台積電用電需求，已依規定辦理交維措施。

「政府橫向溝通失靈的結果，就是浪費民脂民膏」，議員白喬茵說，這處路段斷續有台電工程，工期長達1年，市府卻未規畫完整替代道路與宣導，而道路挖掘申請案都要經過管挖中心同意，繪製標線則不受管轄，「你畫你的、我挖我的，頻繁做白工」。議員邱于軒指台電早已合法申請，交通局在施工前重新發包畫標線，顯然內部未統整好。

高雄市 國道 台電

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