六都施政大體檢／【青年就業篇】高雄青年失業率低 起薪輸北北桃

聯合報／ 記者郭韋綺徐白櫻王昭月／高雄報導
高雄近5年青年失業率 製表／宋原彰
高雄近5年青年失業率 製表／宋原彰

高雄近年爭取科技業落腳，拚產業轉型，但統計發現，大專畢業生平均薪資3萬8780元，低於全國，跟北部明顯落差，而30歲至39歲中青世代，正陷入被新科技取代的風險中。

據統計，高雄15至24歲失業率從2020年13.2%降至2024年8.5%，25至29歲族群去年下半年失業率為5.4%，雙雙為六都最低。大專畢業生薪資雖略高於台中及台南，卻不及4萬元起跳的桃園與雙北。

中山大學政經系教授張其祿說，15至24歲族群失業率降低，不意味青年就業環境已改善，許多人繼續升學，延後就業，勞動參與母數減少，可能形成失業率下降假象。義守大學財經系教授李樑堅則說，市府針對此族群推實習計畫，但並非長穩的工作職務，能否銜接正職才是重點。

議員許采蓁並點出，高雄大專畢業生薪資排名六都後段班，技術服務等高薪就業人數，僅雙北的一半；青年失業率下降值得鼓勵，但克服北漂是重要課題，市府喊話多年的科技產業，至今似未實質創造就業機會。議員鄭孟洳也說，高雄科技、數位文創、綠能等產業還在萌芽，青年薪資水準偏低，職涯發展空間有限。

勞工局坦言，高雄傳產等職缺約占整體市場3成，近年已盡力開發中高階專業職缺，產業結構轉型仍需些時間。青年局長林楷軒說，傳產、餐飲等業薪資受市場機制影響，但青年局合作的企業，實習薪資都在平均以上，未來會積極媒合高科技業引才。

張其祿另提醒，30至39歲中青世代轉職門檻高，恐成新科技世代下最大受害者，此階段多為家庭支柱，經濟壓力大，政府應避免過度集中資源於高科技業，忽視整體勞動市場結構。李樑堅指AI時代產業快速變動，中青世代未與時俱進，恐陷入失業危機，市府須增加此年齡層職訓資源，助中壯年有效轉型。

市長陳其邁近期宣布大青年計畫，整合15個局處、49項青年政策，從工作等七大面向協助青年因應各階段挑戰。青年局指高雄傳產、餐飲業人力缺口大，正透過有薪實習策略導入青年人力，一併解決傳產缺工及青年就業問題，5年來留任率達7成。

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