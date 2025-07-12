世大運授旗 賴總統勉讓世界看見台灣

2025年世界大學運動7月16日在德國萊茵魯爾舉行，賴清德總統昨赴國家運動訓練中心勉勵中華台北代表隊，並頒發加菜金，承諾比照亞運、奧運增設中繼站，提供最佳後援，期盼選手爭取最好成績，讓世界看見灣。

台灣派出196名選手參加田徑、游泳等15種賽事。賴總統說，台灣2023年在成都世大運斬獲10金17銀19銅，締造境外最佳紀錄，去年巴黎奧運勇奪2金5銅，世界棒球12強賽更贏得世界冠軍，讓社會緊密團結在一起。

賴總統點名桌球好手「柚子同學」高承睿、游泳好手「台灣蝶王」王冠閎、競技體操選手丁華恬、田徑好手張博雅、陳彩娟，對他們充滿信心，也期望所有選手享受比賽，爭取佳績。

賴總統也承諾，本次世大運將比照亞運、奧運增設中繼站，包括膳食供應、物理治療所等，提供後勤支援。

即將啟程，我國男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂是最後一次參加世大運，他強調會平常心應對，力拚世錦賽積分；剛從高中畢業的女子鉛球全國紀錄保持人江靜緣，對生涯首次世大運充滿期待，並希望能延續在亞錦賽奪牌的好狀態。

上屆創下歷年最佳第11名的男籃代表隊，透過佛光盃以戰養戰，總教練陳子威喊出挑戰前8強的目標，陣中杭州亞運三對三金牌好手林信寬將首度征戰世大運。