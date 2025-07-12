世大運授旗 賴總統勉讓世界看見台灣

聯合報／ 記者巫鴻瑋劉肇育／高雄報導
賴清德總統（前中）昨天前往國訓中心為即將出發前往德國世大運選手授旗，希望大家能為台灣爭光。記者劉學聖／攝影
賴清德總統（前中）昨天前往國訓中心為即將出發前往德國世大運選手授旗，希望大家能為台灣爭光。記者劉學聖／攝影

2025年世界大學運動7月16日在德國萊茵魯爾舉行，賴清德總統昨赴國家運動訓練中心勉勵中華台北代表隊，並頒發加菜金，承諾比照亞運、奧運增設中繼站，提供最佳後援，期盼選手爭取最好成績，讓世界看見灣。

台灣派出196名選手參加田徑、游泳等15種賽事。賴總統說，台灣2023年在成都世大運斬獲10金17銀19銅，締造境外最佳紀錄，去年巴黎奧運勇奪2金5銅，世界棒球12強賽更贏得世界冠軍，讓社會緊密團結在一起。

賴總統點名桌球好手「柚子同學」高承睿、游泳好手「台灣蝶王」王冠閎、競技體操選手丁華恬、田徑好手張博雅、陳彩娟，對他們充滿信心，也期望所有選手享受比賽，爭取佳績。

賴總統也承諾，本次世大運將比照亞運、奧運增設中繼站，包括膳食供應、物理治療所等，提供後勤支援。

即將啟程，我國男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂是最後一次參加世大運，他強調會平常心應對，力拚世錦賽積分；剛從高中畢業的女子鉛球全國紀錄保持人江靜緣，對生涯首次世大運充滿期待，並希望能延續在亞錦賽奪牌的好狀態。

上屆創下歷年最佳第11名的男籃代表隊，透過佛光盃以戰養戰，總教練陳子威喊出挑戰前8強的目標，陣中杭州亞運三對三金牌好手林信寬將首度征戰世大運。

延伸閱讀

盧秀燕桃園反惡罷 籲投不同意罷免票教訓總統不顧百姓、不拚經濟

災民當面求助 賴總統冷回「不能什麼事都靠國軍」？府出聲

賴清德赴高雄國訓中心授旗 與陳其邁「相敬如賓」大合照中間隔了他

世大運／陳子威喊話男籃目標前8強 游艾喆：不是沒機會

相關新聞

逛到一半黑漆漆！高雄大遠百突停電「顧客摸黑逛街」 台電回應了

位於高雄市三多商圈的高雄大遠百晚間7時許傳出停電情況，不少顧客逛街挑選衣服到一半，突然整棟百貨全暗，只能摸黑逛街，疑似是...

世大運授旗 賴總統勉讓世界看見台灣

2025年世界大學運動7月16日在德國萊茵魯爾舉行，賴清德總統昨赴國家運動訓練中心勉勵中華台北代表隊，並頒發加菜金，承諾...

觀察站／解決低薪 讓青年留鄉不北漂

高雄青年失業率近年呈下降趨勢，15至24歲與25至29歲族群都為六都最低，反映出市府招商引資、媒合就業的努力，不過長期低...

勇敢脫北返鄉 成家生娃仍奢談

南部青年長期北漂打拚，近年高雄經濟好不容易漸有起色，有人奮力「脫北」返鄉，卻發現少了政府的配套支撐，就業與生活依然有諸多...

六都施政大體檢／【青年就業篇】高雄青年失業率低 起薪輸北北桃

高雄近年爭取科技業落腳，拚產業轉型，但統計發現，大專畢業生平均薪資3萬8780元，低於全國，跟北部明顯落差，而30歲至3...

高雄市中華二路剛畫好標線又開挖 市府挨轟

高雄中華二路和翠華路是連通市區及國道的重要幹道，今年4月交通局才以標線不清發包重繪，5月台電即為配合台積電建廠及穩定供電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。