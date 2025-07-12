觀察站／解決低薪 讓青年留鄉不北漂

高雄青年失業率近年呈下降趨勢，15至24歲與25至29歲族群都為六都最低，反映出市府招商引資、媒合就業的努力，不過長期低薪，仍是青年職涯的結構性難題，不從根源徹底解決，在地青年無法終結浪跡天涯討生活的宿命。

近年選舉，青年選票成為各政黨大補丸，尤其民進黨執政縣市，尤諳箇中道理。2019年高市府率全國之先創設青年局，專責青年創業事務，陳其邁市長上任後除推各項青年政策，也將觸角延伸至校園學子，舉辦「青政有聲學─高雄市學生論壇」展開對話。

不過就統計數據觀察，2024年下半年高雄25-29歲失業率5.4％，雖是六都最低，但全年度同年齡段的失業率達6.1％，是六都倒數第二，只比台北略好。另30-34歲青年失業率4.1％，在六都該年齡層失業率唯一見4，代表這波段青年的就業表現，其實是衰退的。往上延伸到35-39歲，失業率3.2％，也是六都末段班。因此高雄總體失業率看似全國最低，平均就業人口在六都卻唯一減少。

數據是執政者治理的有效參據，卻可能輕忽背後隱藏的「假象」，導致未對症下藥。學界警示，失業率降低與母數變少有關，更該正視的是低薪困境，若高雄薪資水準無法與台北、新竹等地抗衡，再多政策誘因也難留住年輕人。

高市府近年積極爭取半導體、AIoT與智慧製造等高科技產業進駐，帶來產業結構調整，帶動平均薪資成長。而青年局推動「大港實習計畫」，5年來媒合3480人到企業實習，留任率達7成，足見用心。不過據調查，外漂族離鄉就是因為北部薪水多3成；高雄與新竹來比還有近1.2萬元的薪資差距，薪水是決定青年漂泊與否的關鍵之一。