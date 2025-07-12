勇敢脫北返鄉 成家生娃仍奢談

聯合報／ 記者巫鴻瑋宋原彰／高雄報導

南部青年長期北漂打拚，近年高雄經濟好不容易漸有起色，有人奮力「脫北」返鄉，卻發現少了政府的配套支撐，就業與生活依然有諸多難題。

曾在台北工作15年的陳姓音樂教師說，過去音樂資源集中台北，這幾年衛武營、高雄流行音樂中心等優質展演場館陸續啟用，大型演唱會更選在高雄舉辦，音樂環境改變不少。

5年前他回高雄開音樂工作室，包括他自己在內，不少青年缺乏企畫撰寫能力，申請補助屢遭障礙，政府應思考如何幫青年消除這些障礙，才能讓青年補助政策美意落實。

他說，更現實的是低薪與高房價，已讓成家育幼成為奢談，他和妻子因為怕無法提供孩子良好成長環境，至今不敢規畫生育。

20多歲的加裕水產許老闆，除開店銷售，還在市場擺攤，事業經營有聲有色，他認為「360行，行行出狀元」，有不少年輕人願意投入傳統行業，只不過近年政府資源多集中於科技業，忽視其他產業。他說，自己曾嘗試推動「市場E化」，卻礙於缺乏輔導資源，成效有限，無法享受科技發展帶來的紅利。

兼職婚禮主持與民宿經營的王思婷，樂見高雄青年局推動實習媒合計畫，並開設許多培訓課程。她表示，許多免費資源，對接案與新興產業工作者減輕不少負擔。不過她也說，青年創業貸款門檻過高，讓有意創業的青年因無法順利借貸而卻步。另，2年前青年局邀許多青年設計者參與「最美結婚背板」活動，紅極一時，引發其他縣市效法，但熱潮消退後效應下降，政策無以為繼。

學行政管理的簡小姐直言，高雄的就業環境很挑產業別，例如藝文、影視等業就業選擇就少，而文科生若不考公職，只能北漂。更誇張的是，她身邊有些友人甚至不知道市府有青年局，剛畢業的新鮮人，出社會幾乎都自行摸索，無法善用政府資源。

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