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澎湖文創產業推動委員會成立 盼多方合作展新局

中央社／ 澎湖縣11日電

澎湖縣政府近年持續深耕地方文化，推動文化與旅遊、產業、教育等結合，今天成立「文化創意產業推動委員會」，期望透過多方合作，開啟澎湖文化產業新局。

澎湖縣政府成立「文化創意產業推動委員會」，成員有文化、旅遊、農漁、教育、工策會等單位代表與文創領域專業人士，期盼未來共同討論政策方向，凝聚跨域能量，為地方文化注入新活力。

澎湖縣長陳光復表示，澎湖擁有深厚歷史文化與獨特海洋風貌，是發展文化創意產業的重要基地，縣府將持續透過政策整合與資源共享，推動文化與旅遊、產業、教育的結合，打造兼具在地特色與創新精神的文化品牌，提升澎湖整體競爭力與文化能見度。

縣府表示，近年持續深耕地方文化，推動文化與社區、青年、產業的多元實踐，包括有元宵乞龜、大風吹生活節、青年文創、澎湖好農、澎湖優鮮、農村再生、社區營造、澎湖國際海上花火節、庄頭劇場等，未來透過文化創意產業推動委員會定期溝通交流，完善文化政策推進路徑，讓文化成為澎湖向前邁進的核心支柱。

澎湖縣

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