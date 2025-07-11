第三屆傳愛盃少球聯誼賽開幕 八隊以球會友熱血逐夢
由社團法人高雄市傳愛協會主辦的2025第三屆傳愛盃少球聯誼賽，遇丹娜絲颱風攪局而順延，7月8日在金潭國小提前進行預賽，今年參賽隊數再增為八隊，今天上午在鳳山慢速壘球場正式開幕，職棒台鋼雄鷹投手陳宇宏到場為小朋友打氣，希望小選手們都能全力以赴爭取佳績。
傳愛盃少球聯誼賽創辦以來，已逐漸打出口碑，成為高雄市國小棒球盛事之一，包括高雄市不動產仲介經紀商業同業公會，高師大成教所113年組發碩士班、社團法人高雄市八方義行團關懷協會也提供經費贊助，為小選手加油打氣。
高雄市傳愛協會理事長陳品聲表示，舉辦這項比賽的動機，希望鼓勵熱愛棒球的小朋友、家長及學校各界，藉由賽事以球會友、開拓視野、累積團隊經驗，以期邁向更成熟的未來，也以各隊獎學金致贈的方式期勉孩子們不僅球技日益精進，讓孩子延續對棒球的熱情與夢想。
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