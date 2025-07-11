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第三屆傳愛盃少球聯誼賽開幕 八隊以球會友熱血逐夢

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市傳愛協會理事長陳品聲（中）頒給入選2025美國貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽台灣代表隊的兩位屏山隊選手出國旅費。圖／高市傳愛協會提供
高雄市傳愛協會理事長陳品聲（中）頒給入選2025美國貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽台灣代表隊的兩位屏山隊選手出國旅費。圖／高市傳愛協會提供

由社團法人高雄市傳愛協會主辦的2025第三屆傳愛盃少球聯誼賽，遇丹娜絲颱風攪局而順延，7月8日在金潭國小提前進行預賽，今年參賽隊數再增為八隊，今天上午在鳳山慢速壘球場正式開幕，職棒台鋼雄鷹投手陳宇宏到場為小朋友打氣，希望小選手們都能全力以赴爭取佳績。

傳愛盃少球聯誼賽創辦以來，已逐漸打出口碑，成為高雄市國小棒球盛事之一，包括高雄市不動產仲介經紀商業同業公會，高師大成教所113年組發碩士班、社團法人高雄市八方義行團關懷協會也提供經費贊助，為小選手加油打氣。

高雄市傳愛協會理事長陳品聲表示，舉辦這項比賽的動機，希望鼓勵熱愛棒球的小朋友、家長及學校各界，藉由賽事以球會友、開拓視野、累積團隊經驗，以期邁向更成熟的未來，也以各隊獎學金致贈的方式期勉孩子們不僅球技日益精進，讓孩子延續對棒球的熱情與夢想。

第三屆傳愛盃少球聯誼賽開幕 八隊以球會友熱血逐夢。圖／高市傳愛協會提供
第三屆傳愛盃少球聯誼賽開幕 八隊以球會友熱血逐夢。圖／高市傳愛協會提供

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