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馬祖伴手禮前進夏季旅展 盼商品讓遊客走進馬祖

中央社／ 連江縣11日電
連江縣政府將參加2025台北國際夏季旅展，展售多項特色伴手禮。連江縣長王忠銘（中）11日指出，盼藉由創意伴手禮建立馬祖對觀光的自信心，讓商品走出去、旅客走進來。圖／中央社
連江縣政府將參加2025台北國際夏季旅展，展售多項特色伴手禮。連江縣長王忠銘（中）11日指出，盼藉由創意伴手禮建立馬祖對觀光的自信心，讓商品走出去、旅客走進來。圖／中央社

連江縣政府今天舉辦夏季旅展展前記者會，因「馬祖國際藝術島」將在9月舉行，攤位以「藝遊味境」為主題，將展售多樣特色伴手禮。縣長王忠銘指出，盼透過創意商品，讓遊客走進馬祖。

連江縣政府產業發展處發布新聞資料指出，將參加18至21日於台北世貿一館舉辦的2025台北國際夏季旅展。展攤以「YABA（為閩東語的厲害）馬祖，藝遊味境」為主題，並首次導入「馬祖國際藝術島」策展概念，邀請民眾從藝文出發，理解馬祖的文化紋理與生活節奏。

產發處說，展館將展售馬祖農漁特產品，並集結縣內多項小型企業創新研發計畫（SBIR）創新商品，與特色伴手禮。像是淡菜方塊酥、淡菜薯條，以及金銀花烏龍茶等。歷屆旅展皆受好評的「淡菜銅板價」試吃活動，今年也會持續舉辦。

連江縣長王忠銘致詞時指出，颱風丹娜絲過後疏運超過2600名旅客，人數為近年最多，顯示在觀光客中，馬祖知名度正逐漸上升。接下來縣內將有「馬祖國際藝術島」，及陸續轉譯完成的26、86、77等軍事據點將開放觀光等，都能增加更多觀光內涵與可看性。

王忠銘更強調，縣內SBIR商品種類豐富且精緻，但各商品銷售通路分散，民眾無法一次購足。未來盼打造創新伴手禮集中展售空間，觀光客在此即可買到所有在地商品。而包括夏季旅展在內，透過創意伴手禮，建立馬祖對觀光的自信心，讓商品走出去，旅客走進來。

馬祖 旅展 伴手禮

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