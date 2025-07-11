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漢光演習冒雨堅守任務 民眾發文感謝馬防部官兵

中央社／ 連江縣11日電
國軍年度重大軍事演習「漢光41號」實兵演練，馬祖防衛指揮部南竿守備大隊10日接獲命令後，立即完成戰備整補，並駕駛CM21裝甲運兵車執行備戰任務。圖為CM21裝甲運兵車機動進入戰術位置。圖／中央社（馬祖防衛指揮部提供）
國軍年度重大軍事演習「漢光41號」實兵演練，馬祖防衛指揮部南竿守備大隊10日接獲命令後，立即完成戰備整補，並駕駛CM21裝甲運兵車執行備戰任務。圖為CM21裝甲運兵車機動進入戰術位置。圖／中央社（馬祖防衛指揮部提供）

正值「漢光41號」實兵演練期間，有民眾今天在網路發文指，看到官兵暴雨中堅守任務值勤，神情堅定畫面，讓他內心震動。馬防部以新聞稿回應，民眾溫暖文字是官兵無懼挑戰的最大動力。

馬祖防衛指揮部今天發布新聞稿指出，有民眾今天於連江縣政府所屬「馬祖日報」網站留言板投稿，記錄今天上午在南竿鄉復興圓環與環保路交會口所見感人一幕：國軍官兵在暴雨中堅守任務執勤，神情堅定，動作不曾鬆懈。他們因為「職責」，所以選擇堅守。

馬防部說，該位民眾還提及，對「守護」這兩個字感受是抽象的，但今天的雨讓人明白，守護，就是在最艱難的時刻，依然站在該站的位置上，不退縮、不動搖。

馬防部透過新聞稿回應，感謝民眾肯定與支持，這些溫暖的文字，是官兵持續堅持，無懼挑戰的最大動力。將持續肩負「國家前哨」使命，堅定立場，捍衛家園，全力守護國軍的榮譽與職責。

馬防部也公布一段部隊機動視角影片，為官兵從軍車內拍攝車窗外風景，可見窗外大雨滂沱，但車輛仍繼續前行，執行戰備任務，象徵國軍堅守職責、無懼艱困的風範。

國軍年度重大軍事演習「漢光41號」實兵演練進入第3天，馬防部強調，將持續以行動，風雨無阻保衛馬祖，成為民眾最信賴力量，盼鄉親能與馬防部並肩作戰，相信國軍，攜手打造「軍民同島一命」堅實防線，共同守護馬祖這塊土地。

國軍年度重大軍事演習「漢光41號」實兵演練，10日南竿守備大隊接獲命令後依序完成沙盤推演、行車路線規劃與任務分工，並落實車輛檢查與燈具測試，使裝備處於最佳狀態。圖為機動前官兵針對車輛完成油、水、電檢查，確保行車安全。圖／中央社（馬祖防衛指揮部提供）
國軍年度重大軍事演習「漢光41號」實兵演練，10日南竿守備大隊接獲命令後依序完成沙盤推演、行車路線規劃與任務分工，並落實車輛檢查與燈具測試，使裝備處於最佳狀態。圖為機動前官兵針對車輛完成油、水、電檢查，確保行車安全。圖／中央社（馬祖防衛指揮部提供）

馬祖 漢光 實兵演練 國軍

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