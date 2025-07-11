金門消防添光彩 林匯耀勇奪世界警消運動會金銀雙牌

金門縣消防局第二大隊金湖分隊的消防員林匯耀，受內政部消防署徵召，代表我國參加2025年第21屆世界警察消防運動會，在羽球項目中表現優異，一舉拿下「30歲以上男女混合雙打金牌」與「30歲以上男子單打銀牌」兩面獎牌，不僅為國爭光，也為金門消防再添榮耀。

這場國際盛會於6月27日至7月6日在美國阿拉巴馬州伯明罕市（Birmingham）舉行，共吸引來自全球70多國、近萬名執法人員參賽，我國「TEAM TAIWAN」代表團由警政署與消防署組成，共60人參與逾20項競賽，其中林匯耀在強敵環伺下脫穎而出，展現出色實力。

林匯耀在混合雙打賽事中與搭檔默契十足，擊敗眾多勁敵摘下金牌；男子單打項目則一路挺進決賽，最終勇奪銀牌。他表示，能再次踏上國際賽場心中充滿感恩，特別感謝局長呂英華在賽前給予鼓勵與支持，讓他能全心投入訓練，以最佳狀態迎戰，堅持夢想、不留遺憾。

消防局長呂英華偕同副局長陳國瑋、義消總幹事葉禮義及消防同仁於昨日晚間也至金門機場熱情迎接凱旋歸來的林匯耀，現場掌聲與歡呼不斷，同仁手持紅布條、獻上花圈，共享這榮耀時刻，展現金門消防團隊團結一心、互相扶持的精神風貌。