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海象惡化小三通多次停航 金廈航線傍晚起全日停駛
受到金廈海域風浪持續增強影響，小三通金門往廈門客運航線今日大受影響，不時傳出停航，但沒多久又復航，下午16時50分起，全線停航，總計金廈航線共計6航班停航；另石井航線16點35分回程亦停航，今日共計影響7航次。金門縣港務處提醒旅客，行前務必向船公司確認航班資訊。
金門縣港務處表示，金廈航線今天共取消16點30分、17點與17點30分，來回共計6個航班停航。另石井航線16點35分回程亦停航，今日共計影響7航次。 據了解，早上雖也宣布短暫的停航，但僅時間延誤，沒有取消航班；下午也有短暫的停航，後恢復航班，造成時間上的延誤。
今天下午金門水頭往返廈門五通航班自16點15分起，暫停行駛；但沒多久又復航；由於海象不佳，金門水頭往返廈門五通航班自16點50分全日停航。
金門縣港務處呼籲，海象變化快速，旅客搭乘小三通航班前應隨時掌握最新航班資訊，如有任何疑問，可電洽港務處（082-324280）查詢。不便之處，敬請旅客見諒。
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