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屏東雙流遊樂區7月12日開園 墾森仙洞、檜谷山莊再等等

中央社／ 屏東縣11日電

林保署屏東分署轄內雙流國家森林遊樂區，明天恢復開園，僅瀑步步道涉水路段管制；墾丁國家森林遊樂區內「仙洞」、檜谷山莊及各自然步道暫不開放。

林業及自然保育署屏東分署今天發布新聞稿表示，轄內雙流國家森林遊樂區 ，已完成園區勘查及環境整備工作，將於明天恢復開園，惟瀑布步道涉水區路段，因溪水水位仍高暫時管制，待水位消退後再開放。遊客行經該路段時，由沿山步道高繞，於森林教室再進入瀑布步道；白榕步道因出口位於涉水區路段，僅能原路折返。

林保署屏東分署表示，墾丁國家森林遊樂區熱門景點「仙洞」因積水未退，該區暫不開放。檜谷山莊及各自然步道考量土壤含水量高，將待天候穩定、並經巡查無虞後，再於台灣山林悠遊網發布開放動態。

林保署屏東分署呼籲，受颱風外圍環流影響，近期山區仍可能有局部豪大雨，前往山區旅遊，仍請留意當地氣象、交通資訊及環境狀況，注意自身安全。更多國家森林遊樂區開、休園情形及步道開放訊息，務必於出發前至台灣山林悠遊網查詢。

森林遊樂區 屏東 墾丁

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