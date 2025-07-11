連日豪雨高屏溪濁度飆升 高雄山區共撤離2132人

高雄連日豪雨不斷，導致高屏溪攔河堰原水濁度一度飆升至2萬NTU，台水公司緊急調度清水。此外，那瑪夏、桃源、茂林、六龜、杉林、甲仙、美濃等土石流警戒區，共撤離2132人。

根據經濟部水利署網站，今天午後濁度略降，一度出現7500NTU，但到了今天下午4時，高屏溪攔河堰濁度再度攀升至1萬2000NTU。

為穩定供應大高雄每日160萬噸供水，台灣自來水公司第七區管理處近日接連啟動應變機制，包括高屏溪攔河堰取水量降至20萬CMD以下，降低原水濁度。各股伏流水及地下水全量啟動，澄清湖及鳳山淨水場優先取用湖庫水；南化水庫緊急支援45萬CMD等。

此外，嶺口、大泉及澄清湖淨水場維持全量出水，台水第六區管理處也緊急支援5萬CMD清水。

水利局新聞稿表示，茂林多納林道最大日雨量達474毫米。農業部農村發展及水土保持署針對那瑪夏、桃源、茂林、六龜、杉林、甲仙及美濃等行政區發布土石流及大規模崩塌紅、黃警戒，各區公所累計撤離2132人。

高市副市長林欽榮今天下午前往高雄市水情中心，透過視訊與那瑪夏、桃源、茂林、六龜、甲仙、杉林等山區行政區連線掌握災情。林欽榮說，雖然天候逐步回穩，山區連日降雨仍令地質鬆動，潛在危險不可掉以輕心。

農村水保署於今天中午12時30分已解除全市土石流警戒，桃源區寶山里及茂林區茂林里仍列為大規模崩塌紅、黃警戒區域，目前仍有65名保全戶收容中。